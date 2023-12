App che ti salvano la vita, queste le devi scaricarle: mai più da soli di notte | Purtroppo aumentano le violenze

Andare in giro da soli la sera purtroppo sta diventando davvero troppo pericoloso, queste sei App ti possono salvare la vita.

Il nostro mondo è in costante evoluzione e il periodo storico che stiamo attraversando ci pone di fronte a sfide sempre nuove. Uno dei temi più urgenti è sicuramente la questione della sicurezza nelle città, un aspetto che influisce direttamente sulla qualità della vita di chi le abita.

Milano, una delle metropoli più vibranti d’Italia, riflette chiaramente le sfide che molte città stanno affrontando in questo contesto. Ma purtroppo, non si può parlare solo di grande città: ovunque le persone ed in particolare le donne si sentono sempre meno sicure di muoversi in libertà, temendo che qualcuno si possa sentire in dovere di attaccarle.

La sicurezza non è più un problema solo notturno, ma anche di giorno. Le strade che una volta erano animate e vivaci sono diventate luoghi in cui l’insicurezza si fa sempre più tangibile. Gli ultimi dati riguardanti violenze, rapine e altri reati confermano questa triste realtà. Le persone si sentono vulnerabili anche durante le ore diurne, temendo attacchi o molestie da parte di malintenzionati.

In un mondo in cui la paura può soffocare la libertà di movimento, è fondamentale trovare soluzioni che permettano alle persone di sentirsi più sicure. Una risposta innovativa a questa crescente preoccupazione sono le app di sicurezza, strumenti digitali progettati per proteggere la popolazione in tempo reale.

Le possibili soluzioni

Esistono diverse app che offrono un aiuto concreto in situazioni di emergenza. Wher, Guardian, 1522, Echosos, Viola Walkhome e 112 Where Are You sono solo alcuni esempi di queste applicazioni che stanno guadagnando popolarità. Queste sono pensate principalmente per le donne, ma anche per tutte quelle persone che si trovano regolarmente ad affrontare momenti di paura, specialmente quando tornano a casa da sole, prendono i mezzi pubblici o si avventurano in zone sconosciute.

Queste app consentono di inviare segnali di emergenza immediati, condividere la propria posizione in tempo reale e persino attivare funzioni di ascolto ambientale per ottenere assistenza tempestiva. In una realtà in cui il pericolo può essere in agguato in qualsiasi momento, avere strumenti come questi può fare la differenza tra la sicurezza e il rischio.

Trovare anche soluzioni “reali” al problema sicurezza

Tuttavia, è importante sottolineare che queste app non possono essere considerate la soluzione definitiva. Affinché la sicurezza diventi una realtà per tutti, è necessario un impegno più ampio e un cambiamento in vari aspetti della società. Dalle politiche di sicurezza pubblica alla sensibilizzazione culturale, molte sono le sfide da affrontare.

Le app di sicurezza possono rappresentare un punto di partenza, una risorsa aggiuntiva che, se utilizzata insieme ad altre iniziative, può contribuire a creare un ambiente più sicuro. Inoltre, promuovono un senso di comunità e solidarietà, incoraggiando le persone a prendersi cura l’una dell’altra. Queste di certo offrono un certo grado di protezione, ma è necessario un impegno collettivo per creare una società in cui tutti possano sentirsi al sicuro, liberi di vivere senza costante apprensione.