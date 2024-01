Posto di blocco, non tirare più giù il finestrino è illegale: legge perversa | Stanno multando anche…

Adesso ti conviene tenere sempre su i finestrini se non vuoi prenderti una multa salata, stanno fermando tutti.

A quasi tutti sarà capitato di prendere una multa durante la propria carriera da automobilista, magari per eccesso di velocità o parcheggio in un’area non consentita.

In alcuni casi sappiamo bene che certe azioni ci fanno rischiare una sanzione, come per esempio passare col giallo o a velocità troppo elevata davanti a un autovelox, ma in altri casi riceviamo delle multe senza avere idea di quali leggi abbiamo infranto.

Esistono infatti delle indicazioni poco conosciute specificate nel Codice della Strada che però si rivelano davvero fastidiose se abbiamo la sfortuna di non rispettarle. Purtroppo non è semplice conoscerle tutte, né rimanere aggiornati.

Per esempio molti non sanno che abbassare il finestrino dell’auto è considerato pericoloso e illegale, tanto che sono previste delle multe salatissime per chi non rispetta l’obbligo di tenerli alzati. Vi sembra assurdo? Ecco cosa prevede la legge.

Finestrini auto: abbassarli è illegale?

Per quel che la maggior parte degli automobilisti sa, abbassare i finestrini è sempre stato legale ed è difficile pensare a un motivo per cui sarebbe illegale. Abbassare i finestrini dell’auto serve per cambiare aria, soprattutto quando si affrontano lunghi viaggi, e sono considerati essenziali. Come le altri componenti del veicolo, anche i finestrini vanno manutenuti, controllando il corretto funzionamento del motorino per alzarli e abbassarli.

A volte potremmo trovarli un po’ meno scorrevoli del solito, e questo è perché potrebbero essersi accumulate polvere e sporcizia; in tal caso possiamo sbloccarli usando un piccolo compressore o dei bastoncini cotonati. Ma a quanto pare non servirà più preoccuparsi di pulirli, visto che abbassarli è diventato illegale. Ma è davvero così?

Vietato tirare giù i finestrini

Ma cosa ci sarebbe di tanto pericoloso nell’abbassare i finestrini? Se esistono i pulsanti per abbassarli significa che si può fare, oppure no? La legge è molto chiara su questo punto: tenere i finestrini dell’auto abbassati quando è parcheggiata è illegale e comporta delle multe molto salate. Il motivo di questa legge in realtà è molto semplice: tenere il finestrino abbassato può istigare il furto e facilitarlo, creando molti problemi non solo al proprietario del veicolo, ma anche alle assicurazioni.

Sembra assurdo che uno debba pure caricarsi della responsabilità di un furto, ma se ci pensiamo perché mai dovremmo mettere a rischio l’auto in questo modo? Sapendo che i ladri non si fanno scrupoli quando si tratta di rubare un’auto, dobbiamo seguire tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza del veicolo, per quanto sia possibile. In caso contrario, la multa va dai 42 euro ai 173, oltre al fatto che stiamo davvero rischiando grosso.