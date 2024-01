Tessera sanitaria, devi chiedere quella nuova: senza non vivi più | Richieste fuori controllo

Devi richiedere il prima possibile la tessera sanitaria, senza non fai più nulla soprattutto per la tua salute, ma devi sapere che…

Uno dei documenti importanti da avere sempre con sé è la tessera sanitaria. Questa ci permette di ricevere le cure di cui abbiamo bisogno sia in Italia che in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea. Dal 2011, inoltre, la tessera sanitaria è stata dotata di un chip che ne facilita la lettura e che velocizza i tempi di utilizzo.

Con l’inizio del nuovo arrivano anche diverse novità da parte del Governo, sia per quanto riguarda le leggi che per gli iter che dobbiamo seguire in base a quello che dobbiamo fare. Per questa ragione è bene sapere con precisione che cosa fare nel caso in cui dobbiamo richiedere una nuova tessera sanitaria per ragioni diverse.

La tessera sanitaria è un documento indispensabile e non possiamo permetterci di spostarci senza averlo con noi. Per questo motivo dobbiamo conoscere tutti i passi da fare per fare domanda e ricevere una nuova tessera sanitaria. Questa riporta i nostri dati anagrafici, il codice fiscale e la data di scadenza.

La tessera sanitaria è valida per sei anni, al termine dei quali viene inviata una nuova tessera. Tuttavia, il nuovo documento può essere smarrito e non raggiungere mai il suo destinatario. In questi casi dobbiamo sapere come agire per averne un’altra. Ci sono diversi modi per richiedere un’altra tessera sanitaria.

Come ricevere una tessera sanitaria nuova

Richiedere una nuova tessera sanitaria è fattibile grazie ad internet. Per farlo, infatti, basta accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate ed inserire i propri dati personali. Un altro modo, sempre online, è quello di inviare una email o una PEC direttamente all’ufficio territoriale competente o, se è possibile, all’Asl.

L’ente che si occupa dell’invio delle nuove tessere sanitarie è l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, c’è un rimedio ancora più facile e veloce per le persone che necessitano della tessera sanitaria nel minor tempo possibile. Chi si trova in questa situazione di emergenza, può recarsi presso l’Asl di appartenenza e richiedere la stampa del documento.

Tessera sanitaria temporanea

Quando abbiamo urgenza nell’avere una tessera sanitaria nuova, per un intervento inevitabile o una partenza imminente, possiamo richiedere la stampa del documento. Mentre aspettiamo di ricevere la tessera sanitaria a casa per posta, possiamo usufruire della sua stampa. Così facendo abbiamo il documento valido (firmato dall’ente che lo ha rilasciato) e facile da leggere grazie al codice a barre.

Ovviamente, stiamo parlando di una soluzione temporanea utile per un’esigenza impellente. È importante avere la tessera sanitaria originale, quella plastificata, che può essere richiesta di persona all’Agenzia delle Entrate se il vostro domicilio vi permette di recarvi presso l’ufficio in maniera diretta. Richiedere online tale documento, però, è molto utile perché possiamo monitorare il suo stato e seguire il suo iter.