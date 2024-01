Canone Rai, notizia tremenda per tutti: te lo ritrovi anche… | Dal Governo la batosta

Altro che esenzione dal Canone Rai, adesso dal Governo è arrivato l’ultima batosta che farà infuriare tutti, lo trovi anche qui.

È una delle tasse annuali più odiate dagli italiani e sembra davvero impossibile da debellare: nonostante le numerose lamentele mosse dal popolo, il Governo sembra non voler cambiare la sua posizione. Anzi, ultimamente ha calcato la mano proponendo una modifica indesiderata.

Il canone Rai esiste per finanziare le casse dello Stato affinché il servizio di rete pubblica sia garantito ai cittadini. Chiunque abbia un apparecchio televisivo è costretto a versare annualmente 90 euro, anche se magari quella persona non guarda mai i canali Rai. È esente solo chi può dimostrare di non essere in possesso di alcun apparecchio televisivo.

Ecco perché è così odiato dagli italiani, che si sentono obbligati a versare i soldi allo Stato per un servizio che non hanno scelto. Da anni ormai si chiede a gran voce di rimuovere il canone o di dare la possibilità di scegliere se pagarlo, e quindi usufruire dei canali, oppure no.

Sebbene sembrasse che fossero stati fatti passi avanti, l’ultima stangata del Governo nei confronti dei cittadini spegne ogni speranza. Anche quest’anno dovremo pagare il canone Rai e ci saranno delle modifiche che con tutta probabilità non verranno ben accolte.

La proposta del Governo

L’ultima stangata arriva dallo Stato e mette a tappeto gli italiani, spegnendo ogni speranza di eliminare il canone Rai. A parlare è stato Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha proposto una modifica. Inutile dire quanto quest’ultima abbia fatto infuriare milioni di italiani, che chiedono da anni di poter scegliere se guardare o meno i canali Rai.

In molti ritengono assurda l’idea di fare modifiche sull’imposta invece di pensare alla sua eliminazione. Questa possibilità, tuttavia, non sembra nelle intenzioni del governo. Al contrario, l’intenzione è quella di togliere l’onore dall’utenza elettrica per aggiungerla a quella del telefono.

Il canone Rai arriva sul telefono

Questo vuol dire che cambierebbe il pagamento del canone. Il motivo? Sulle bollette gravano troppi oneri, per questo si sta ipotizzando di aggiungerli a quelli del telefono. Inoltre, ad oggi i contenuti Rai oggi non si guardano più solo con il televisore, ma anche con smartphone e i tablet.

I cittadini sono molto arrabbiati perché ancora una volta hanno avuto la conferma che non c’è possibilità di eliminare il canone Rai. Come dimostra l’ultima proposta, il Governo non ha alcuna intenzione di liberare i cittadini dalla fastidiosa tassa annuale.