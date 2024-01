Truffa saldi, cartellini falsi in tutti i negozi: ecco come riconoscerli | Non farti rubare soldi

Sono arrivati i saldi invernali, ma bisogna fare attenzione a non prendere fregature dai finti ribassi dei prezzi. Devi controllare in questa modalità.

Con l’arrivo dei saldi molte persone approfittano facendo shopping: c’è chi ha aspettato a fare i regali di Natale per accaparrarsi un affare e chi, invece, vuole solo togliersi qualche sfizio.

E così inizia la corsa ai negozi, affollati di gente pronta a tutto per portare a casa un pezzo scontato: si parte dall’abbigliamento, passando per gli articoli di elettronica, fino all’arredamento. I saldi vengono applicati a ogni ambito, ma in alcuni casi sono delle vere e proprie “truffe velate”.

Presi dalla fretta e dall’entusiasmo di fare affari, infatti, molti compratori non si rendono conto di essere stati ingannati: ci sono dei dettagli a cui fare attenzione soprattutto perché, quest’anno più che in passato, è aumentato un fenomeno allarmante.

Uno di quelli che quando si viene a scoprire ci fa mettere le mani nei capelli e ci fa sentire ingannati. Ecco a cosa dovreste fare attenzione quando vi recate nei negozi.

Saldi: cosa osservare per non cadere nella trappola

Nel periodo dei saldi la prima cosa che si osserva quando ci si avvicina a un articolo in sconto è il prezzo: l’obiettivo, infatti, è quello di acquistare risparmiando. Alcune persone aspettano con ansia questo periodo per potersi permettere un capo di abbigliamento – solo per fare un esempio – eppure spesso i negozi ingannano gli acquirenti.

Si tratta di un comportamento del tutto sbagliato, che illude le persone. È come se venissero prese in giro. Non tutti lo sanno, ma spesso lo sconto non è reale: esistono molti saldi truccati. Questo avviene perché in alcuni negozi vengono contraffatti i cartellini per ingannare i clienti e invogliarli a comprare sempre di più. Basta pensare che di solito il prezzo scontato viene applicato con una etichetta adesiva: questo permette ad alcuni commercianti di contraffarlo.

Come non farsi ingannare

Se state per acquistare una maglietta da 50 euro alla metà del prezzo, fate sempre attenzione a rimuovere l’etichetta adesiva per assicurarvi che sia stato effettivamente scontato. Accade spesso che il prezzo originale sia uguale a quello scontato. Un altro aspetto a cui fare attenzione è la qualità dei vestiti: durante il periodo dei saldi, infatti, alcuni negozi espongono capi usurati per sbarazzarsene. Il rischio è quello di portare a casa un articolo di scarsa qualità, che dopo qualche lavaggio si rovina senza rimedio. Se vi trovate in questa situazione, è vostro dirittto chiedere al commerciante un ulteriore sconto per via dei difetti riportati sull’articolo.

Un’altra “truffa” è mettere in esposizione le rimanenze dei magazzini: i clienti rischiano così di comprare vestiti di vecchie collezioni super scontati, ma di un valore molto più basso. Infine, molti commercianti vietano di cambiare i pezzi in saldo: sappiate che non esiste una legge di questo tipo, quindi il cliente dovrebbe sempre avere l’opportunità di restituire quanto acquistato. Se non volete essere presi in giro, meglio fare attenzione a questi piccoli dettagli.