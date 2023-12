Conto in banca vuoto, dilaga la truffa del bonifico: in un attimo sei senza soldi | Rischio esagerato

Sta dilagando una terribile truffa che ti prosciuga il conto in banca, attenzione ai bonifici e controllate bene questo dettaglio.

Una terribile truffa si sta diffondendo tra gli italiani e minaccia di svuotare i conti bancari di tanti cittadini ignari. Un severo avvertimento è stato lanciato dal presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che ha sollevato il velo su un pericoloso stratagemma che si sta diffondendo sempre più rapidamente.

Il campanello d’allarme importante che mette in guardia tanta gente dal rischio concreto di furto direttamente dai propri conti. Vi è un crescente numero di illeciti che si verificano con frequenza preoccupante, sottolineando la necessità di essere estremamente cauti, specialmente quando si tratta di operazioni finanziarie.

La truffa in questione è conosciuta come “bonifico errato”, un inganno subdolo che colpisce chiunque non sia sufficientemente attento ai dettagli. Ma come si svolge questa truffa e come possiamo difenderci? Innanzitutto l’informazione è la prima arma contro questo tipo di inganno: conoscere gli estremi della Legge e verificare che ciò che ci sta accadendo sia legittimo sono principi fondamentali da rispettare per non essere truffeti.

Ovviamente, può capitare di essere distratti e di credere che l’altro stia agendo in buona fede: è proprio in questo momento che i truffatori entrano in campo, mentendo all’interlocutore con promesse o richieste senza senso, con il solo fine di commettere una frode ai danni di qualcuno.

Come funziona questa truffa?

Secondo le segnalazioni dei consumatori e le indagini condotte, la truffa si sviluppa in questo modo. Inizialmente, sul proprio conto corrente appare un accredito imprevisto. Poco dopo, la vittima riceve una telefonata dal soggetto malintenzionato che afferma di aver commesso un errore nel fare il bonifico. Il truffatore, con tono persuasivo, richiede il rimborso immediato dell’importo erroneamente accreditato e fornisce un nuovo IBAN dove la vittima è invitata a versare la somma indicata.

Se, purtroppo, la vittima cade nella trappola e restituisce l’importo richiesto, non solo subisce la perdita finanziaria immediata, ma si espone anche al rischio di coinvolgimento in attività illegali come il riciclo di denaro. La provenienza dubbia di tali fondi potrebbe innescare indagini penali, con conseguenze potenzialmente gravi per l’ignaro partecipante.

Cosa si può fare in caso di truffa?

La lezione da apprendere è chiara: la vigilanza è la migliore difesa. È imperativo che i cittadini siano consapevoli di questa truffa e prestino la massima attenzione a qualsiasi transazione finanziaria, specialmente se implicano bonifici. La verifica accurata dell’IBAN è fondamentale: assicurarsi che corrisponda ai dati di chi ci sta richiedendo il pagamento può evitare guai considerevoli.

Il presidente Dona e non solo ci invita a essere vigili e prudenti, poiché la truffa dei bonifici errati è una minaccia reale che può colpire chiunque. Il controllo accurato e la consapevolezza sono gli strumenti necessari per scongiurare questo rischio crescente e proteggere i nostri conti bancari da manovre fraudolente.