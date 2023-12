Mutuo casa, fatti ridurre la rata: adesso devi chiedere questo | Arrivi a 95€ al mese

Se le rate del mutuo ti stanno distruggendo devi assolutamente fare queste richieste alla tua banca per farti ridurre la rata in modo significativo.

Il 2023 è stato decisamente un anno nero per il mercato immobiliare, che ha visto i prezzi salire alle stelle. Basta pensare che a ottobre la tendenza era ancora negativa, con le richieste di mutuo che sono declinate del 19,4%.

Nonostante la fluttuazione dei tassi, aprire un mutuo è ancora considerato un investimento intelligente, al termine del quale permette di avere una proprietà a proprio nome, magari da lasciare ai figli.

Proprio per questo motivo le persone continuano a preferire l’acquisto di una casa all’affitto. Con l’aumento dei tassi di interesse e quindi sui mutui, diventa sempre più difficile pensare di comprare una casa.

E, ancora peggio, questa situazione sta mettendo in difficoltà tutti coloro che il mutuo l’avevano iniziato in tempi migliori, e ora si ritrovano a dover affrontare spese troppo pesanti.

Risparmiare fino 100 euro al mese sul mutuo

Non tutti lo sanno, ma ci sono delle richieste che potete inoltrare alla vostra banca per alleggerire la situazione. La chiave è essere a conoscenza degli strumenti a nostra disposizione, che spesso si tendono a sottovalutare. Per esempio, esiste una strategia che permette di risparmiare almeno cento euro al mese sulla rata del mutuo.

La rinegoziazione è la prima soluzione che molti italiani decidono di adottare: consiste nel rivolgersi alla propria banca per rivedere insieme e ritrattare le condizioni del finanziamento. Non abbiate timore di chiedere aiuto, moltissime persone utilizzano questo metodo. Se la rinegoziazione va a buon fine, sappiate che è possibile risparmiare fino 100 euro al mese su un mutuo di 130.000 euro: anche se può sembrare una cifra esigua, sono soldi in più che rimangono sul vostro conto. Attenzione, però: in questo caso, il tasso stipulato deve essere del 2,50% per 25 anni e rinegoziato dopo 5 anni al tasso dell’1%.

Come scegliere le condizioni più vantaggiose

Un’altra opzione è la surroga del mutuo con un’altra banca: in questo caso dovete rivolgervi a un altro istituto finanziario che offre condizioni più vantaggiose per le vostre tasche. È un gioco di numeri, che permette di arrivare a fine mese più sereni: se surrogate un mutuo di 200.000 € concordato tre anni fa con un tasso del 2% e una rata mensile di 740 euro ed estendete la durata residua a 25 anni con un tasso dell’1,10%, allora potrete risparmiare circa 95 euro al mese.

Se invece avete più prestiti attivi, potete chiedere alla vostra banca di consolidarli in un unico mutuo per ridurre la rata mensile. In alternativa, si può valutare di pagare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza, riducendo gli interessi. Infine, la cosa fondamentale quando si avvia un mutuo è scegliere il tasso di interesse più adatto alle proprie possibilità ed esigenze finanziarie. Per avere più stabilità, è meglio scegliere il tasso fisso. Se, invece, le vostre tasche vi permettono di rischiare, allora potete optare anche per quello variabile o misto.