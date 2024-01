Pippo Baudo, “uno shock” sulle condizioni di salute: dopo mesi esce la verità | Finalmente ha parlato

Sono mesi che non abbiamo più notizie di Pippo Baudo, finalmente il figlio ha parlato e scopriamo che le sue condizioni di salute sono…

Ci sono Vip che vivono questa loro condizione di fama e notorietà fino all’ultimo giorno, dedicandosi alle loro passioni più brucianti sempre e comunque; e poi ci sono quelli, come Pippo Baudo, che si “accontentano” di aver fatto la storia della televisione italiana e si ritirano quando arriva il momento giusto di farlo.

Sono ormai sette anni che Baudo non conduce un programma sul piccolo schermo, da quella rubrica chiamata Storie di televisione contenuta all’interno di I fatti vostri ed andata in onda nel 2017. Da allora le sue apparizioni sono state centellinate, ma il pubblico ancora non ha dimenticato lui ed i suoi storici programmi.

Ad oggi il mondo corre molto velocemente, dunque uscire dalle scene causa l’oblio anche delle personalità più memorabili. Pippo Baudo è l’eccezione che conferma la regola: tutti lo ricordano e lo amano ancora adesso, e coloro che gli sono più affezionati non possono non chiedersi quali siano le sue condizioni di salute.

Baudo compirà a giugno ben 88 anni, un’età venerabile in cui riposo e famiglia sono le parole chiave, ma date le sue sempre più rade apparizioni pubbliche, molti hanno cominciato a temere per il suo benessere. Il figlio Alessandro si è lasciato sfuggire un commento che ha scioccato tutti i sostenitori del leggendario conduttore.

Pippo Baudo, ieri ed oggi

Pippo Baudo è il nome d’arte di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, nato a Catania ed esordiente alla Rai a fine degli anni Cinquanta. Per decenni Baudo è stato uno dei nomi più importanti del mondo televisivo italiano ed ha scritto e condotto centinaia di programmi iconici, da Canzonissima a Settevoci, da Domenica In al Festival di Sanremo.

Di quest’ultimo evento è ancora un volto indimenticabile, essendo ad oggi il conduttore con più presenze a Sanremo. Ma il tempo passa per tutti, e la partecipazione di Baudo negli eventi televisivi italiani non poteva durare per sempre. Nessuno sa, però, come stia davvero ad oggi Pippo Baudo.

I commenti del figlio Alessandro Baudo

Alessandro Baudo è il primogenitori di Pippo, riconosciuto da quest’ultimo solo in età adulta, e che dopo anni di permanenza in Australia ha deciso di tornare in Italia due anni fa per stare accanto al padre. Questa notizia basterebbe per allarmare i fan del conduttore, che se ha bisogno della famiglia vicina a sé potrebbe essere nei guai.

Questo ciò che hanno pensato i suoi sostenitori, ma si sbagliavano. Alessandro ha scioccato tutti rivelando che Pippo Baudo è in ottima forma, ha molte energie e una voce ancora vivace. I quasi ottantotto anni si farebbero sentire su chiunque, ma Pippo non se la sta passando male, anzi. Tutti i fan hanno tirato un sospiro di sollievo.