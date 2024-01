Sandra Milo, “Voglio morire…”: il dramma nella notte | Emerge il segreto della morte

Sandra Milo si è spenta nella sua casa di famiglia nella mattina del 29 gennaio 2024. Ma emerge un terribile segreto.

La notizia della morte di Sandra Milo ha già fatto il giro del web, l’Italia intera si è fermata per qualche secondo dopo aver appreso della tremenda perdita di una delle ultime dive del nostro mondo dello spettacolo.

Sandra Milo è stata una delle più grandi artiste del nostro Paese con una carriera lunga e costellata di grandissimi successi, ha preso parte a film di successo internazionale ed è stata la musa di Federico Fellini.

Nella sua vita, che può apparire come un eterno brillare sotto le luci della ribalta, non avendo mai visto un momento di discesa della sua carriera, come si evince dall’ultimo suo grande successo, il programma televisivo su TV8 ‘Quelle brave ragazze’ che la vedeva in compagnia di Mara Maionchi e Orietta Berti in giro per terre lontane alla scoperta di luoghi e tradizioni.

In realtà la vita di Milo ha visto dei momenti tremendamente bui e difficile, alcuni che l’hanno addirittura portata a pensare a porre fine alla sua vita. Ma è proprio adesso che torna alla memoria un momento tremendo e di grandissimo dolore.

Il dramma della vita di Sandra Milo e il desiderio di morte

Nell’intervista a Verissimo Milo aveva raccontato di come la sua vita non fosse rosea come molti potevano pensare, ma che lo stato le aveva chiesto 3 milioni di euro per alcuni tributi fiscali non corrisposti nel tempo, in seguito si erano resi conto dell’errore portano la cifra dovuta a 850.000 euro. Una somma che comunque l’aveva portata in un dramma senza fine, dove lavorava instancabilmente ma l’Agenzia delle Entrate le sequestrava tutto.

Purtroppo questo non è stato l’unico grande problema e tremendo dolore che ha spezzato la vita della grande attrice e protagonista televisiva, proprio la stessa Milo aveva raccontato di di quella lunga agonia che l’ha portata a compiere un gesto estremo per amore. Tutto è successo negli anni Sessanta, a quel tempo stava girando il fortunato film Otto e mezzo di Federico Fellini, vincitore anche di un Oscar. Quello che poteva essere un momento magico portava un retroscena drammatico, la madre era gravemente malata, la sofferenza era tremenda, come ha raccontato la stessa, “Mi diceva: ‘Non ce la faccio più, ti prego aiutami, fammi morire’”.

La notte in cui Sandra Milo ha ‘ucciso’ sua madre

Le sofferenze di sua madre erano qualche cosa che anche nelle ultime interviste Sandra raccontava con la voce spezzata e gli occhi pieni di lacrime, così dopo aver preso coraggio e ha aiutato la madre a porre fine alle sue sofferenze con una eutanasia non ufficiale dandole delle pastiglie. “Mi ha supplicato di farlo. Ancora oggi mi porto il peso del mio gesto”, così ne aveva parlato con grande commozione.

Sandra ha confessato l’episodio parlando dell’immenso amore che provava per la madre e del coraggio che ha trovato per poterla aiutare in quella tremenda notte che l’ha segnata per tutta la sua vita fino all’ultimo momento, “Quando la speranza si perde per colpa di una malattia incurabile, la vita diventa solo sofferenza”.