Dargen D’Amico, la rarissima foto senza occhiali: ecco perché non li toglie mai | Irriconoscibile

Uno dei protagonisti indiscussi di Sanremo è Dargen D’Amico, ma perché porta sempre gli occhiali? La rarissima foto senza.

Uno dei protagonisti di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo è sicuramente Dargen D’Amico, la sua presenza sul prestigioso parlo dell’Ariston non è di certo passata inosservata.

Ma in tanti, oltre a parlare della sua esibizione, si stanno chiedendo perché non tolga mai gli occhiali da sole. Un mistero che affonda le sue radici nel passato.

Il brano di Dargen, Onda alta, sta velocemente scalando le classifiche, tanto quanto la curiosità di vederlo senza occhiali, ma il motivo per cui non li toglie mai lo ha spiegato proprio lui.

Dargen D’Amico, all’anagrafe Jacopo Matteo Luca D’Amico, si è costruito una carriera solida nel mondo della musica, non solo come cantante, ma anche come produttore discografico fondando l’etichetta indipendente Giada Mesi con Francesco Gaudesi.

Il grande successo di Dargen e quegli occhiali che lo nascondono

Negli ultimi anni Dargen D’Amico ha voluto ampliare i suoi progetti lavorativi diventando anche uno dei giudici di XFactor, insieme a Fedez, Ambra e, nell’ultima edizione, Morgan. Anche in questa occasione ha sempre mostrato outfit davvero unici, come quelli di Sanremo, abbinati in modo strategico agli occhiali da sole, che non toglie mai.

Durante diverse interviste ovviamente non è mancata la domanda del perché non li togliesse mai e di recente ha voluto svelare la reale motivazione, soltanto nel suo privato e pochissime persone a lui vicine lo hanno visto a volto scoperto. La prima motivazione che aveva dato riguardava la privacy. Ma non è solo questo.

Il vero motivo degli occhiali di Dargen D’Amico

Sono diversi i motivi per cui Dargen ha deciso di mettere sempre gli occhiali da sole quando si trova in pubblico, sia di giorno sia di notte. Lo stesso ha confermato che per lui sono un tratto distintivo della sua personalità, inoltre nell’era di oggi dove tutti mostrano tutto sui social e vivono per i like, diventando quasi un’ossessione, lui penso sia giusto fare il contrario, non mostrare tutto di sé.

Inoltre, l’altro motivo che ha svelato e per il quale non toglie mai questo accessorio è perché ha confessato che la luce gli da molto fastidio, anche quella artificiale, in particolare ha spiegato che non riesce a sopportare soprattutto quelle violente dei palchi. Insomma Dargen è riuscito nel suo intento, lo si riconosce solo quando li indossa e nessuno sa chi sia senza. Un moderno Clark Kent.