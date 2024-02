Russell Crowe, ecco quando esce Il gladiatore 2 in Italia: tutto quello che devi segnarti | Un ritorno epico

Russell Crowe sta per tornare al cinema con il suo personaggio iconico, Massimo Decimo Meridio: ecco cosa devi sapere. Soprattutto la data.

Russell Crowe è una delle star hollywoodiane più amate di sempre. Protagonista di storie memorabili che hanno emozionato, caricato e commosso il pubblico di tutto il globo, Crowe è uno degli illustri ospiti del Festival di Sanremo 2024. Fortemente voluto dalla produzione e da Amadeus, l’attore neozelandese calca il palco dell’Ariston per la seconda volta.

Era già stato presente nel 2001, ospite nella seconda serata in qualità di cantante; quella stessa serata fu presente anche Eminem, mentre l’edizione ospitò Laura Pausini, gli Westlife, Anastacia, Pino Daniele e i Placebo. Crowe è infatti un grande amante della musica e la sua duplica partecipazione a Sanremo lo dimostra.

Gli appassionati cinefili ricorderanno Crowe da dozzine e dozzine di film memorabili, ma l’attore è noto ai più per la sua interpretazione, valevole dell’Oscar (premio ottenuto solo qualche giorno dopo quel Sanremo di ventitré anni fa), di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore diretto da Ridley Scott.

Il film dell’anno 2000 fu un successo clamoroso sia di pubblico che di critica, consacrò Scott come regista leggendaria anche per le nuove generazioni e ottenne cinque Oscar fra cui il già citato Migliore attore protagonista ed il tanto ambito Miglior film. Crowe è di nuovo a Sanremo e Il gladiatore 2 è ormai alle porte: che sia il destino a parlare?

Il gladiatore 2 arriva quest’anno

Dei piani per la realizzazione di un sequel al film di Scott sono presenti ad Hollywood fin dal 2000, subito dopo il grande successo riscontrato. Il progetto è però finito in quello che gli addetti ai lavori chiamano development hell, ovvero “inferno di sviluppo”; la sceneggiatura è passata di mano a molte persone e la Universal non ha mai preso una decisione definitiva.

Infine, Il gladiatore 2 è diventato realtà nel corso degli ultimi due anni e le riprese sono state concluse – con Ridley Scott ancora al timone – a fine 2023, nonostante gli scioperi estivi di attori e sceneggiatori. Cosa sappiamo di questo film? E, soprattutto, rivedremo Russell Crowe nei panni di Massimo?

Il gladiatore 2: tutto quel che sappiamo

Di questo film sappiamo anzitutto la sinossi. Lucio (Paul Mescal), nipote del crudele imperatore Commodo (Joaquin Phoenix nel film originale), ha raccolto l’eredità di Massimo e lotta nelle fosse di combattimento, ma le sue origini altolocate torneranno a tormentarlo. La data di uscita del film è fissata al 22 novembre 2024 per le sale statunitensi.

Nel cast anche Denzel Washington, Derek Jacobi, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal. L’ultima cosa che sappiamo de Il gladiatore 2 è che Russell Crowe non sarà presente. Massimo, ormai deceduto, non tornerà in nessuna forma. La sua partecipazione a Sanremo potrebbe comunque fungere da benedizione per il successo del film.