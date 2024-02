Loredana Bertè, ‘ma cambia lavoro’: scandaloso non averlo visto prima

Loredana Bertè torna sul palco di Sanremo anche per la seconda serata, ma tutti se ne sono accorti. È vergognoso!

Terza serata della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, appena iniziata la serata si è presentata sul palco Loredana Bertè e tutti hanno notato questa cosa, veramente vergognoso che non sia successo prima.

Sia nella prima serata che nella seconda Loredana Bertè ha cantato il suo pezzo ‘Sono pazza’, catturando l’affetto e il consenso del pubblico, ma adesso qualche cosa si è spezzato.

Per la terza serata di Sanremo torna nuovamente sul palco, ma questa volta non in veste di cantante, infatti è stata la prima dei cantanti a presentare il primo che si è esibito ovvero Il Tre.

Appena arrivata al fianco di Amadeus la domanda è arrivata come un tornado, “Questa è la prima volta che presenti?”. Di tutta risposta lei ha confessato la verità e tutti sono rimasti a bocca aperta.

Loredana Bertè, vergognoso che non sia mai successo

Quello che tutti conosciamo di Loredana Bertè è il suo straordinario talento come musicista, le sue hit hanno fatto la storia e ancora oggi non perde un colpo, anche in questa edizione di Sanremo si continua a piazzare tra i primi posti delle classifiche provvisorie. Ma qualche cosa adesso è successo.

Questa non è la sua serata per cantare, ma nonostante non abbia potuto esibirsi, ha fatto qualche cosa che l’ha immortalata in una nuova veste. Ebbene sì, ha confessato ad Amadeus che non aveva mai fatto la presentatrice in tutta la sua vita e che quella era la sua prima volta.

Cambia mestiere, il grido del pubblico

Dopo la sua confessione inaspettata ha fatto un ‘piccolo miracolo’, la sua presentazione di Il Tre non solo è stata perfetta, ma la sua intonazione, i tempi e il coinvolgimento hanno mostrato quanto sia un vero talento versatile, è stata meravigliosa, tanto che in molti hanno già espresso il desiderio di vederla alla conduzione “È una vergogna che non lo abbia mai fatto prima, è meravigliosa”.

Ancora altri chiedono alla Bertè di ‘cambiare lavoro’, o meglio di continuare a regalarci la sua musica ma di intraprendere anche quest’altro percorso artistico che sembra calzarle a pennello. Chissà se accoglierà il desiderio del pubblico e visto che l’anno prossimo si libera proprio il posto di Amadeus, magari la vedremo come direttrice artistica del Festival.