Gianluca de Il Volo, ma cosa sì è fatto in viso? Chirurgo impazzito | Sembra un’altro

Il Volo in gara a Sanremo sta facendo un grande successo, ma in molti hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo a Gianluca.

Siamo arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo 2024, che sta procedendo con molte meno polemiche e drammi degli anni precedenti, questo da modo agli spettatori di notare altri piccoli dettagli, come per esempio il cambiamento drastico di Gianluca de Il Volo.

Si sono presentati con il loro brano Capolavoro e stanno riscontrando il calore del pubblico che non manca a dargli il proprio sostegno con le standin ovation, la loro bravura è assolutamente fuori discussione, tanto da essere diventati un gruppo famoso a livello internazionale.

Ma in questa edizione in molti si sono accorti di un cambiamento davvero drastico fatto proprio da Gianluca, in questi ultimi anni aveva già mostrato come il suo stile fosse in totale evoluzione.

Però sembra non essersi fermato qui e in tantissimo utenti che stanno seguendo il Festival con l’occhio attento ai dettaglio non hanno potuto fare a meno di accorgersene.

La domanda che corre veloce sui tasti di milioni di italiani è: ma cosa si è fatto in viso? In effetti sembra proprio che il giovane cantante abbia deciso di cambiare non solo il suo look, ma anche i suoi connotati.

Gianluca Ginoble e la chirurgia estetica, ne ha abusato?

Sul fattore voce e performance nessuno ha mai nulla da recriminare a Il Volo, per quanto possa o meno piacere il loro stile, diventato sempre più unico e copiato in tutto il mondo, sapendo unire in modo sinergico la musica lirica e quella pop, rimane comunque fuori discussione il loro talento come cantanti.

Quello che però sta lasciando il pubblico di Sanremo interdetto è il fatto di non riuscire a riconoscere uno dei tre, Gianluca pare aver ‘abusato’ con la chirurgia, i cambiamenti che sono apparsi più evidenti sono soprattutto quelli riguardanti l’assottigliamento del naso, ma non è solo quello.

I cambiamenti che lasciano perplessi gli spettatori

Lungi da noi dare un giudizio sulla scelta di sottoporsi o meno a interventi di chirurgia estetica, quello che vogliamo andare ad indagare è se e cosa Gianluca abbia fatto sul suo viso tanto da essere preso di mira dai commenti sui social.

Alcuni utenti addirittura lo hanno paragonato a

Michael Jackson, ovviamente ironizzando un po’, ma per sottolineare come la sua trasformazione sia un tantino ‘esagerata’ secondo alcuni. Soprattutto sull’aver affinato il viso sembra che il cantante abbia deciso di lavorare con un certo interesse, rendendo molte più spigolose alcune parti, oltre al naso come mandibola e zigomi. Una supposizione della rete che, per ora, non è mai stata confermata dallo stesso Gianluca.