Lorella Cuccarini, coinvolta in un brutto incidente: ricoperta di lividi sul viso | Preoccupazione e spavento

Un tremendo incidente ha coinvolto proprio Lorella Cuccarini, i lividi sul volto sono impressionanti. Spavento e preoccupazione tremendi.

Lorella Cuccarini è una tuttofare della televisione. Una condizione la sua che potrebbe suscitare, comprensibilmente, l’invidia di più di qualcuno sia fra il pubblico che fra i suoi colleghi. Cuccarini è conduttrice, attrice, cantante e ballerina, tutte competenze acquisite nel corso di una carriera stupefacente e di cui ha la totale padronanza.

Lorella ha messo queste sue doti al servizio dell’intrattenimento degli italiani e della crescita di giovani talenti; quest’ultimo ruolo assolto dalla sua partecipazione al famoso talent Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante. Ma Cuccarini abbraccia il mondo dello spettacolo italiano al massimo e non si risparmia mai nel dare il suo contributo.

Quest’anno la rivediamo al Festival di Sanremo, evento musicale e televisivo fra i più importanti del nostro Paese, se non il più importante. La carriera di Cuccarini si lega indissolubilmente al Festival, che nel corso degli anni è stato per lei un punto di riferimento sotto vari aspetti: vi ha partecipato in veste di conduttrice, ospite, giurista e concorrente.

Quest’anno è co-conduttrice al fianco dell’inamovibile Amadeus nella quarta serata, quella delle cover, che l’aveva vista sul palco l’anno scorso ad esibirsi insieme ad Olly con la sua storica canzone La notte vola. Ma i suoi fan più affezionati sono in preda alla preoccupazione per il tremendo incidente che l’ha coinvolta.

Lorella ed il palco dell’Ariston

Lorella Cuccarini ha calcato il palco del teatro Ariston più e più volte, ma evidentemente quel luogo così denso di storia e prestigio deve mettere i brividi ogni volta, annullando qualsiasi forma di esperienza e sicurezza. Questo quanto si è pensato l’anno scorso, quando una notizia spaventosa trapelò dal dietro di quinte.

Pare che Lorella, durante le prove per la sua esibizione con Olly, abbia perso l’equilibrio e sia caduta rovinosamente a faccia avanti mentre ballava. Un incidente che può accadere e che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie – al contrario di quello che le ha tumefatto gravemente il volto.

L’incidente rovinoso desta spavento

Qualche mese prima dello scorso Festival i seguaci di Lorella hanno avuto un brutto spavento scrollando i feed dei loro social. Cuccarini è nota per essere molto senza filtri su queste piattaforme e dopo un incidente spaventoso aveva condiviso il suo volto circondato da lividi e ferite.

I fan si sono subito preoccupati, salvo poi scoprire che Lorella era semplicemente caduta a causa di una buca sul marciapiede ed aveva sbattuto il viso, ma nulla di grave oltre a qualche giorno di lividi. Gli appassionati della talentuosa Cuccarini sperano che quest’anno vada tutto liscio e che sia Lorella, sia il pubblico, possa godersi un Sanremo senza incidenti.