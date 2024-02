“Immagini pietose”, così inizia Sanremo 2024: dalle prime impressioni al Green Carpet | Inizio col ‘botto’

La 74esima edizione di Sanremo sta per iniziare e iniziano ad arrivare ld prime impressioni che non sono molto positive.

I motori sono già caldi e la 74esima edizione del Festival di Sanremo è incontrollabile, stasera i cantanti si esibiranno con i loro inediti portati apposta per la competizione.

Ma l’evento che tutti aspettano ogni anni è già iniziato ed entrato nel suo vivo proprio con ieri sera, quando tutti i musicisti si sono presentati sul Green capret per fare la loro presentazioni come concorrenti ufficiali.

Non solo questo è il momento in cui gli artisti fanno la loro prima apparizione ufficiale, ma si tratta anche di fare il via a tutto il meccanismo di interesse mediatico che gravita attorno alla kermesse, infatti le prime impressioni sono già arrivate e le parole usate sono davvero toste.

Si può sire che sia stato un inizio davvero esplosivo, non per nulla è arrivato nella notte anche un’allerta bomba durante una serata organizzato da Radio Mediaset, in cui partecipavano molti degli artisti e degli addetti ai lavori. Più esplosivo di così.

Il green carpet e quello che ne consegue

Prima della serata iniziale di Sanremo c’è la serata del green carpet, con 300 metri di tappeto verde posizionato fuori dall’Ariston a collegare via Matteotti al Suzuki Stage di piazza Colombo, passando per via Mameli, in cui gli artisti si fanno finalmente vedere e mostrano come sarà il loro stile.

Insomma lontani già dalla competizione canora e più che immersi in quella del gossip, ed è proprio da questo primo evento ufficiale che arrivano anche i primi giudizi, che non sembrano aver particolarmente premiato i musicisti.

La reazione all’inizio di Sanremo 2024, immagini pietose

Ed è proprio con queste parole, e molte altre, che il pubblico di Sanremo ha commentato la prima apparizione ufficiale dei musicisti, come si legge nei vari commenti, non sono piaciuti gli outfit proposti sul green carpet e in molti hanno asserito che si tratti più di una carnevalata piuttosto che di una presentazione di artisti ‘seri’. Ovviamente sono stati denigrati gli occhiali da sole indossati la sera, ma sappiamo che nel caso di Dargen D’Amico non è una novità, anzi non li toglie mai.

Non sono piaciuti per niente nemmeno gli indumenti particolarmente appariscenti, alcuni hanno commentato con “È arrivato il circo in città”, altri invece sono rimasti molti più indignati scrivendo, “Immagini pietose di un mondo vuoto di contenuti. Per carità. Questi non sono i giovani che rappresentano il nostro Paese”. Insomma, possono essere piaciuto o meno, ma sicuramente il loro lo hanno fatto, far parlare di Sanremo in modo compulsavo.