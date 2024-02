Bnkr44, sconvolgono Sanremo: ma chi sono davvero i 7 ragazzi? Non sono un gruppo ma un c…

Si sono piazzati tra i big di questa edizione di Sanremo ma chi sono questi 7 ventenni toscani? Non è quello che pensate.

Dopo il loro trionfale debutto l’anno precedente a Sanremo Giovani con il brano Effetti speciali, in collaborazione con Clara e i Santi Francesi, i Bnkr44 hanno nuovamente acceso i riflettori al Teatro Ariston con la loro irresistibile e incendiaria performance di Governo Punk. La band ha scatenato un’ondata di applausi e entusiasmo tra il pubblico, confermando il loro status di talento emergente nel panorama musicale italiano.

I bnkr44, originari della pittoresca Villanova, una piccola frazione nella provincia di Firenze, hanno conquistato il cuore degli spettatori con la loro creatività senza limiti e la capacità di offrire spettacoli straordinari. Questa splendida esibizione a Sanremo ha dimostrato ancora una volta la forza e la versatilità del gruppo, confermandoli come uno dei fenomeni più interessanti della nuova scena musicale.

La canzone “Governo Punk” ha catturato l’attenzione del pubblico sin dalle prime note. Con un mix irresistibile tra un testo incisivo e un’energia travolgente, i bnkr44 hanno trasformato il palco dell’Ariston in un calderone di emozioni e adrenalina. La performance è stata caratterizzata da una fusione unica di stili musicali, dimostrando la capacità della band di spaziare dall’elettronica al punk con sorprendente agilità.

Il testo di Governo Punk non è un pezzo punk né un pezzo politico. Composta in un pomeriggio di fine settembre in studio a Milano, durante una session con Jacopo Ettorre, la canzone portata al Festival è ambientata in provincia, e il punto di vista è quello di un ragazzo che vorrebbe di più dalla vita e che desidera fuggire da un’esistenza noiosa e priva di stimoli.

Bnkr44: la rivoluzione musicale di un collettivo giovanile

Il gruppo ha visto la luce nel 2019 quando sei giovani talentuosi si sono uniti, creando un universo unico che spazia tra musica, pittura e moda. Oltre alla loro partecipazione memorabile a Sanremo Giovani e all’esibizione all’Ariston, hanno duettato con Sethu in un remix di “Charlie fa surf” dei Baustelle. Il progetto bnkr44 è stato lanciato con impeccabile tempismo alla fine del 2019, appena prima dell’avvento del lockdown che ha coinvolto molti di loro, tardoadolescenti confinati in casa. Nonostante le sfide, hanno trasformato il periodo di isolamento in un’opportunità, dedicandosi completamente alla creazione musicale durante il secondo lockdown.

Inizialmente concepita come un esperimento collettivo, suonare insieme è diventato un modo per sperimentare e imparare a fare musica in modo collaborativo. Tuttavia, la scrittura e la produzione individuali hanno mantenuto un ruolo terapeutico per la band. Le loro canzoni, nate in modo frammentario, rappresentano una sorta di gara creativa, con ogni membro che inizia a scrivere autonomamente per poi coinvolgere gli altri nella traccia.

Oltre il Palco

La diversità tra i sette membri di Bnkr44 emerge non solo nella loro provenienza geografica ma anche nei loro background musicali eterogenei, che spaziano dal rap al rock. Nonostante le differenze, il gruppo sta imparando a scrivere e suonare in modo coeso, unificando le loro voci uniche in un unico sound distintivo. I Bnkr44 hanno inizialmente suonato nella loro zona, condividendo le loro tracce su SoundCloud. La svolta arriva con l’opportunità di collaborare con Bomba Dischi, un’etichetta con un passato di successi nell’indie italiano. La sintonia immediata con l’etichetta è stata determinante, poiché Bomba Dischi ha permesso al collettivo di esprimere liberamente la propria visione artistica, senza imposizioni e con un approccio informale.

Il loro percorso discografico include il posse album 44 Deluxe, che raccoglie le tracce pubblicate su SoundCloud, seguito dall’album di debutto Farsi male a noi va bene rilasciato di recente. Questo lavoro rappresenta una piacevole miscela di pop post-moderno, eseguito con maestria e cantato in modo sublime. Le canzoni riflettono la personalità della band: vivaci ma equilibrate, introspettive senza cadere nella malinconia, caotiche senza perdere la coerenza. I Bnkr44 incarnano la giovinezza, mostrando un vasto potenziale di crescita senza perdere la maturità artistica che li contraddistingue.