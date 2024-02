“Tu sei a Sanremo mentre noi siamo al funerale di…”, Amadeus finisce nel mirino: arriva la mazzata

Un attacco frontale ad Amadeus proprio all’inaugurazione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. “Siamo al funerale”.

Siamo ormai in dirittura d’arrivo per l’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, come di consueto non mancano i momenti clamorosi, come successo nella serata di ieri con l’allerta bomba durante un evento organizzato da Radio Mediaset che si occuperà di seguire il festival insieme a sei radio.

Si è parlato già tanto anche del green carpet, l’evento di apertura del Festival dove su 300 metri di tappeto verde, per promuovere la sostenibilità, si sono mostrati per la prima volta in veste ufficiale di concorrenti in gara, proprio gli artisti che da stasera si andranno a sfidare.

Anche Amadeus ovviamente non si è fatto attendere e si è mostrato nel suo completo blu come cerimoniere di questa lunga settimana dedicata alla musica ma non solo. Infatti proprio lui è stato immediatamente sommerso dalle polemiche e una in particolare sta facendo discutere tutta Italia, sono tutti al funerale, manca solo lui, che è a Sanremo. Ecco che cosa è stato detto.

Amadeus, mentre tu sei a Sanremo noi siamo al funerale

Con tutto quello che succede durante la settima del Festival di Sanremo spesso è difficile riuscire a prendere atto di tutto, ma c’è un argomento davvero spinoso che sta mobilitando l’Italia intera, un problema affrontato dallo stesso Amadeus anche in conferenza stampa, ma che per alcuni non è stato preso abbastanza sul serio.

È la stessa Naike Rivelli, figlia della famosissima Ornella Muti che, attraverso il suo account Instagram lancia la durissima accusa al direttore artistico di Sanremo. “Mentre tu e Fiorello siete a Sanremo io sto andando al funerale degli Agricoltori in Calabria”. Naike riprende alcune affermazioni del presentatore facendo presente che non basta abolire le letterine, ma è necessario sfruttare il potenziale di visibilità che una di questo gli ha ‘regalato’ per fare la cosa ‘giusta’.

Un account Instagram da 1 milione e 800mila followers che sfrutti

La Rivelli si è messa in prima linea per parlare direttamente da Amadeus per chiedergli o di chiudere quell’account Instagram, aperto proprio da Chiara Ferragni in diretta l’anno scorso sul palco dell’Ariston, che a oggi conta oltre 1 milione 800 mila followre e starebbe usando a suo personale tornaconto, oppure usare questa enorme visibilità e potere per parlare degli agricoltori senza “prenderli per il c**o come avete fatto voi alla conferenza stampa”.

Insomma, Naike si propone di portare direttamente ad Amadeus e Fiorello i numeri di telefono degli agricoltori che ‘tanto stavano cercando’ in modo da poter magari chiamare alcuni di loro a presentarsi sul palco per spiegare la situazione in maniera seria e importante. La stessa cita oltre alla madre, anche Al Bano, che si trova in prima linea sulla questione. Vedremo se Amadeus accoglierà la richiesta di Naike e chiamerà qualcuno di questi numeri.