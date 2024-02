Roberto Bolle, cancellato di punto in bianco: la Rai ha deciso all’improvviso

Roberto Bolle, per lui arriva la cancellazione di punto in bianco, una decisione della Rai che fa parecchio discutere.

Il palco del Teatro Ariston si prepara ad accogliere una stella di fama mondiale proprio nella serata finale del Festival di Sanremo. Stiamo parlando del celebre e grandissimo ballerino Roberto Bolle, l’étoile si esibirà come super ospite, portando la sua straordinaria arte della danza e chissà se spazierà dal repertorio classico a quello contemporaneo.

La sua presenza è motivo di gioia e soddisfazione per tutti gli spettatori della kermesse e sicuri che saranno tanti avranno l’opportunità di ammirare l’eccezionale talento di uno degli artisti più rinomati del panorama internazionale. Nato Casale Monferrato, il ballerino ha sicuramente tracciato una straordinaria carriera nel mondo della danza. Iniziando la sua formazione presso la Scuola di Ballo della Scala di Milano, Bolle è rapidamente emerso come una delle principali étoiles internazionali.

Roberto Bolle è però non solo ambasciatore della danza, ma ha acquisito nel tempo anche molta esperienza come conduttore diventando una presenza abbastanza ricorrente sul piccolo schermo. Purtroppo, però, insieme alle soddisfazioni e ai traguardi per Roberto sono esistite anche delle delusioni, alcune di queste recenti e che hanno lasciato il danzatore sconvolto e ferito.

Infatti, nonostante il suo successo nel mondo della danza, la stella del Teatro Alla Scala di Milano ha attraversato recentemente un periodo di instabilità nella già avviata sua carriera televisiva.

La cancellazione di “Danza con me”

Il suo programma “Danza con me”, in onda tradizionalmente il primo dell’anno, quest’anno è stato sorprendentemente cancellato dopo circa sei edizioni di incredibile successo. Una decisione discutibile e oggetto di molte discussioni, poiché il programma non solo portava la danza al grande pubblico, ma affrontava anche tematiche sociali di rilevanza con ospiti di alto livello.

In tanti si sono domandati del perché una trasmissione così apprezzata non avesse trovato la luce il primo gennaio 2024: “Danza con me” per molti spettatori era diventato una sorta di appuntamento fisso, un modo piacevole per iniziare l’anno. Sui social, lo stesso Roberto Bolle, ha espresso il suo disappunto e delusione per questa decisione ma ha anche affermato che la danza continuerà a “vivere” oltre ogni scelta imposta dall’alto e ad esistere nei luoghi di cultura.

Quali sono le motivazioni reali di questa decisione?

Purtroppo, la risposta a questa scelta di palinsesto rimane ancora sconosciuta. Tuttavia, molti sperano che qualcuno nei piani alti della Rai, l’emittente televisiva italiana, si renda conto dell’errore e accolga nuovamente Roberto Bolle e il suo team, tra cui la figura chiave di Pamela Maffioli, nel servizio pubblico. Questo, perché meritano di portare avanti il loro lavoro di divulgazione culturale e artistica attraverso il medium televisivo.

Sanremo è l'occasione perfetta per Roberto Bolle per riaffermarsi e brillare di nuovo come protagonista indiscusso con la sua arte. La sua presenza sul palco dell'Ariston vuole essere un momento di elevazione culturale e artistica, confermando che la sua stella brillerà sempre, indipendentemente dalle sfide che può incontrare sulla sua strada.