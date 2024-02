Jack Savoretti, l’amico di Paul McCartney a Sanremo: ma chi è davvero? Una vita incredibile

Jack Savoretti sale sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti con Diodato, ma chi è il cantautore italo-inglese amico di Paul McCartney?

Quest’anno a Sanremo tra i duetti più interessanti c’è stato quello di Diodato e Jack Savoretti, un cantautore di origini britanniche amico di Paul McCartney.

È così che si è fatto conoscere al pubblico italiano negli ultimi giorni, attirando l’attenzione di tutti. Sarà anche perché nelle sue origini c’è anche un po’ d’Italia, visto che suo padre era un mediatore marittimo di Genova trasferitosi in Inghilterra.

A Sanremo ha cantato De André assieme a Diodato: i due hanno presentato una cover di Amore che vieni, amore che vai, e il cantautore si è detto onorato di essere sul palco.

Savoretti è riuscito a mantenere un certo alone di mistero e a non esporsi troppo, e così molti si sono chiesti chi è davvero il cantante e qual è la sua storia artistica.

La carriera di Jack Savoretti

Nato a Londra nel 1983, Savoretti ha esordito nel 2005 duettando con Shelly Poole, una cantante britannica. Nel 2006 ha pubblicato Without, il suo primo singolo, e il video della canzone è stato girato da Bobby Garabedian, regista nominato agli Oscar. Il suo primo singolo ha avuto un discreto successo, così come il secondo, Dreamers. Ma la carriera di Savoretti doveva ancora decollare, e la svolta è avvenuta quando il cantante è stato notato da Corinne Bailey Rae: la cantautrice britannica lo ha voluto con sé nel suo tour europeo.

Savoretti comincia poi a farsi conoscere anche nel mondo, tanto che due delle sue canzoni sono state inserite nella colonna sonora della serie One Tree Hill, mentre un altro brano è stato usato nel film 4 amiche e un paio di jeans 2. La sua musica, a detta dello stesso Savoretti, trae ispirazione dal cantautorato di Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Lucio Battisti, Fabrizio De André e Paul McCartney che conosce personalmente.

L’ “amico” di Paul McCartney

Jack Savoretti ha affermato che per lui è stato un onore poter cantare una canzone immortale di De André, uno dei cantautori da cui trae più ispirazione per le sue canzoni. Il musicista conosce anche PaulMcCartney: ha infatti preso parte al video di Queenie Eye del cantautore britannico. Ma non è tutto: Savoretti ha anche aperto un concerto di Bruce Springsteen all’Hard Rock Calling Festival di Londra.

Insomma, una carriera di tutto rispetto visti i risultati. Il musicista vive nell’Oxfordshire, ma non nasconde il suo amore per l’Italia: Savoretti viene spesso nel nostro Paese ed è un tifoso sfegatato del Genoa. Dopo l’esibizione a Sanremo il cantautore ha dato appuntamento agli italiani per due concerti imperdibili il 16 dicembre e il 19 dicembre!