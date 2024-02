Boomdabash, ecco chi sono, età e da dove arrivano: questo nome ha un significato preciso | Ecco perché li ha già sentiti

Se ti stai chiedendo chi sono i Boomdabash, esibitisi con Alessandra Amoroso a Sanremo, te lo diciamo noi. Li hai già sentiti.

A Sanremo tra i grandi nomi della canzone italiana ci sono anche i Boomdabash, il gruppo salentino che negli ultimi anni ha conquistato tutta la penisola col suo dancehall raggae.

Quest’anno a Sanremo si sono esibiti con Alessandra Amoroso, una loro vecchia conoscenza con la quale fanno scintille, non si può certo dire il contrario.

Le canzoni del gruppo sono capaci di far sorridere, ballare e commuovere, una capacità che al giorno d’oggi non è così banale per dei musicisti, eppure il loro successo va a conferma del talento.

Dopo anni di gavetta il gruppo è arrivato alle stelle e non ha intenzione di fermarsi. C’è però qualcuno che ancora non conosce a fondo questi musicisti di talento; noi siamo qui per spiegarvi chi sono.

Boomdabash: l’origine del nome

Molti si sono chiesti il motivo di un nome così particolare e il suo significato. Il gruppo ha spiegato che il nome è una sorta di onomatopeica che indica un’esplosione: “boom”, suono italiano per indicare l’esplosione appunto, e “bash”, inglese per “colpo” sferrato. I componenti hanno unito le due parole per dare un’idea della forza del loro sound, un’onda che travolge.

Il gruppo è composto da quattro musicisti: il dj Blazon, vero nome Angelo Cisternino; il cantante Biggie Bash, nome d’arte di Angelo Rogoli; Payà, l’altro cantante, vero nome Paolo Pagano; infine, il beatmaker Mr. Ketra, alias di Fabio Clemente. I componenti si sono subito trovati in sintonia e la loro musica è “esplosa” in un’ondata di successo incredibile.

Un successo dopo l’altro

Vi state ancora chiedendo dove avete sentito i Boomdabash, vero? Una delle canzoni più famose del gruppo salentino degli ultimi anni è sicuramente Non ti dico no in collaborazione con Loredana Berté, uno dei tormentoni degli anni passati. Impossibile che non abbiate mai sentito questa canzone, ma se volete altre prove del talento del gruppo noi siamo qui per darvele! Proprio con Alessandra Amoroso hanno scritto e interpretato una canzone simbolo dell’estate 2019: Mambo Salentino.

In seguito hanno pubblicato anche Tropicana con Annalisa e Lambada con Paola & Chiara. Siamo sicuri che conoscete anche i successi Per un milione e Portami con te. Ormai avrete capito chi è il gruppo e non potete che riconoscere l’immenso talento che lo caratterizza. Con le sue canzoni il gruppo è riuscito a portare onore alla sua terra d’origine e ha già conquistato il pubblico di Sanremo. Non ci resta che scoprire come evolverà la classifica e vedere se il gruppo conquisterà le prime posizioni!