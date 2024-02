Alessandra Amoroso, trapelata la foto struccata: non sembra nemmeno una donna | Restano tutti inchiodati

È trapelata una foto di Alessandra Amoroso completamente struccata e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare una cosa davvero strana.

Alessandra Amoroso sta facendo faville al Festival con la canzone Fino a qui, un brano emozionante scritto insieme a Federica Abbate e la coppia Takagi e Ketra.

Non è la prima volta che la cantante partecipa a Sanremo: la prima volta ha accompagnato Valerio Scanu nella serata dei duetti, e due anni più tardi ha cantato insieme a Emma Marrone durante la serata cover.

Quest’anno Sanremo è stato anche l’occasione per lei per tornare a parlare in pubblico dopo un anno e mezzo. La cantante ha affrontato temi importanti, facendo emozionare i suoi fan.

Di recente è trapelata una sua foto sui social dove la cantante si è mostrata completamente struccata. Il pubblico ha subito notato un particolare che non è passato inosservato.

Alessandra Amoroso e gli insulti sui social

Purtroppo come molti sanno la cantante è spesso presa di mira dall’odio dei social. Anche se non lo fa vedere, lei soffre molto per gli insulti che riceve quotidianamente, alcuni di essi anche molto pesanti. Durante la conferenza stampa ha letto alcuni dei commenti ricevuti, tra i quali spiccano minacce di morte, frasi volgari e a sfondo sessuale. Questo ha pesato molto sulla cantante che ha dovuto prendersi del tempo per torare a stare bene.

Amoroso ha seguito un percorso di psicoterapia e oggi si è detta forte da affrontare qualsiasi tipo di critica. Sicuramente una delle cose che ha fatto maggiormente parlare di lei è una fotografia che ha condiviso sui social e che ha fatto discutere molti. I suoi fan, ma anche chi non la segue, hanno individuato subito un particolare strano.

La foto che ha fatto parlare tutti

La foto “incriminata” è una fotografia che la cantante ha pubblicato su Twitter in cui si è mostrata completamente struccata. Amoroso si è mostrata al naturale e ha colpito tutti per la sua bellezza incredibile anche senza trucco. A primo impatto sembra una ragazzina giovanissima e di certo i suoi occhi non passano inosservati. Ovviamente c’è anche chi ha avuto da ridire e non ha perso tempo a criticarla, ma la cantante non è di certo nuova alle critiche nei suoi confronti e come sempre ha lasciato perdere, com’è giusto che sia.

Tanti pagherebbero per essere così belli anche al naturale e la cantante ne è consapevole. Dalla foto emerge che si prende cura di sé stessa e i risultati si vedono. L’artista, oltre ad avere un talento enorme, ha la fortuna di essere bellissima sia con che senza trucco. Purtroppo la cantante viene criticata spesso sui social, ma i fan sono pronti a difenderla a spada tratta e a farla sentire sempre apprezzata e amata. Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più apprezzate e si vede: i fan la riempiono sempre di complimenti.