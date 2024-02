I Maneskin si sciolgono, l’ultim’ora che ammazza i loro devoti | La decisione è stata presa perché…

I Maneskin si sciolgono, questa la notizia dell’ultim’ora che sta correndo sul web e non solo, i loro fan sono distrutti ma la decisione è…

La notizia è arrivata, ed è quella finale ed inequivocabile. Come mai? Semplicissimo, perché la fonte sono i Maneskin stessi, interessati a mettere a tacere dicerie, mezze verità e falsità. Di fronte a quanto è emerso negli ultimi giorni il cuore dei loro fan si è spezzato, incapaci di accettare che la loro band preferita si stesse sciogliendo.

D’altronde i Maneskin sono una delle band italiane più famose ed amate del momento, non solo nella Penisola ma anche all’estero. Lo testimonia la loro vittoria dell’Eurovision Song Contest nel 2021, trionfo arrivato a seguire di quello a Sanremo, ma anche le varie collaborazioni con artisti e programmi stranieri; ovviamente, anche i dischi venduti sono un indicatore di quanto piacciano.

Per molti dei loro fan, questo stesso termine calza troppo stretto. I Maneskin sono stati potenti abbastanza da creare un seguito fedelissimo, estremamente affezionato a loro ed alla loro musica, tanto da rimanere davvero devastato alla notizia del loro scioglimento. Ma il gruppo pop rock italiano è stato sulla bocca di tutti non solo per la loro arte.

Si è parlato a lungo di Damiano David, cantante e fondatore del gruppo, e delle sue vicende amorose. Dalla relazione con Giorgia Soleri alla loro rottura, per arrivare infine fra le braccia dell’attrice e cantante americana Dove Cameron negli ultimi mesi; ed ora arriva l’ufficialità della band. Come si collega tutto ciò?

I travolgenti Maneskin

I Maneskin hanno avuto una storia che davvero è sinonimo di successo. Dalle esibizioni in garage e locali di Roma fino ad X-Factor, nel 2017, dove mancarono la vittoria ma dimostrarono a tutta Italia il loro incredibile talento. Allora ecco arrivare album, collaborazioni, tour e ancora altro successo.

Ancora non sazi, i Maneskin partecipano a Sanremo nel 2021 con Zitti e buoni, uno dei loro brani più iconici, che vince la competizione e li porterà anche a sollevare il trofeo dell’Eurovision Song Contest pochi mesi dopo. Da lì la consacrazione è mondiale, ma nelle ultime settimane si è parlato insistentemente del loro imminente scioglimento.

La conferma dei Maneskin

A seguito delle voci sul loro scioglimento e la susseguente rivolta dei loro fan, i Maneskin sono intervenuti per mettere un punto sulla questione. Ci hanno tenuto a confermare che le notizie sullo scioglimento sono infondate fake news e che la band non ha intenzione di dividersi. Questo ha rincuorato milioni di fan in tutto il mondo.

La decisione di intervenire è stata presa proprio per tutelare loro, i fan, che hanno reso i Maneskin ciò che sono. Questo dimostra ancora una volta che i quattro ragazzi romani non solo sono grandi musicisti e performer, ma anche persone eccezionali che tengono tantissimi ai loro seguaci.