Chiara Ferragni, “lei ha un altro… sveglia”: trapela l’indiscrezione sulla rottura | Ecco chi è…

Tutti stanno parlando della possibile rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, ma un’indiscrezione parla di altro.

L’argomento della giornata è la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e il marito Fedez, ormai p da mesi che si vocifera di questa possibilità. Dopo il caso Pandoro gate per la nota influencer non c’è stata pace.

Non solo si è vista la finanza arrivare nei suoi ufficio per cercare di chiarire la situazione riguardo alla sfruttamento della beneficienza, ma nel mirino sono entrate anche altre sue collaborazioni.

Come le uova di pasqua, i biscotti Oreo e la bambola Trudi, tutte campagne social volte a parlare di beneficienza e, dalle inchieste, con alcuni retroscena decisamente poco chiari.

Come se non bastasse, per la Ferragni è arrivata anche la mazzata da suo marito Fedez, che proprio nell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio ha lasciato che la moglie venisse messa in ridicolo da Marco Travaglio, che l’ha paragonata a Wanna Marchi.

La fine dei Ferragnez e l’inizio di una nuova relazione

Dopo queste ultime pesantissime bastonate, sembra che la coppia sia arrivata a un punto di rottura, infatti è stato proprio il sito di gossip Dagospia a lanciare la bomba che i due non vivano nemmeno più nella stessa casa e che Federico si sia trasferito già da domenica. Pare che questa non sia per nulla una speculazione e che sia stata confermata da diverse fonti.

Ma questo non è tutto, ovviamente come si può immaginare da una coppia così tanto in vista, le questioni private possono essere molteplici e venire alla luce poco per volta. Dall’inchiesta di Dagospia emerge che dopo l’ultimo voltafaccia di Fedez vero chiara, proprio nell’intervista a Muschio Selvaggio, le cose si siano del tutto spezzate e che l’allontanamento di lui sia la cosa migliore da fare per entrambi. Però qualcuno sembra avere altro da dire.

Chiara Ferragni ha un altro

Non era da pochi giorni che si parlava del fatto che Chiara Ferragni avesse voluto dare la notizia della separazione con alcuni messaggi in codice nelle sue storie, come quella in cui presenta chiaramente la sua mano senza fede. La sua assenza alla Milano Fashion Week ne è stata un’altra prova che qualche cosa non stesse andando, anche perché non se ne è mai persa una.

Ma adesso arriva una voce che parla di una relazione che lei avrebbe già intrapreso con un altra persona, infatti proprio tra i vari commenti che si trovano sotto la notizia della separazione tra i due, ne emergono alcuni molto specifici su chi ‘pare’ avere molte più informazioni e che sia chiara, da come descritto, che Chiara Ferragni abbia un nuovo compagno già da qualche tempo. Il nome del nuovo amore dell’influencer non è ancora stato rivelato, ma aspettiamo novità al più presto.