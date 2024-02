“Morto di fame”, Morgan in tribunale: lo schiaffo in faccia a Bugo | Chiesti 30.000€ di danni

A quattro anni dalla vicenda di Sanremo Bugo porta Morgan in tribunale con la richiesta di 30.000€ di danni. Ma arriva lo schiaffo.

Sanremo 2020. Poco prima dello scoppio della pandemia che avrebbe portato il mondo intero in uno stallo duraturo, deprimente e doloroso abbiamo assistito ad una delle scene cult della nostra televisione moderna. Durante la quarta serata del Festival della canzone italiana del 2020 c’è stata una rottura di collaborazione ed amicizia tra Morgan e Bugo, coppia in gara.

Marco Castoldi ha modificato il brano Sincero screditando Cristian Bugatti e mettendolo in cattiva luce davanti a milioni di telespettatori. L’esibizione si è interrotta bruscamente perché Bugo ha lasciato il palco facendo rimanere di sasso Amadeus, Fiorello e il pubblico sia presente che a casa. La scena è diventata poi un meme famosissimo ma che ha iniziato una serie infinita di botte e risposte tra i due artisti.

Tant’è che da quattro anni a questa parte si può leggere come Morgan abbia lanciato diverse frecciatine contro Bugo e di come l’artista abbia cercato in tutti i modi di ignorare tali comportamenti del fondatore dei Bluvertigo. Ma dopo quattro anni i due si sono ritrovati al tribunale di Imperia dove Bugatti ha avuto la meglio su Castoldi.

Bugo si è visto costretto a citare in giudizio Morgan a causa dei danni causati dal suo comportamento nei confronti della sua carriera e della sua reputazione da musicista. Negli ultimi quattro anni è sempre stato Marco Castoldi a cercare di attaccar briga con Cristian Bugatti che ha sempre risposto in modo posato. Vedremo che cosa succederà il prossimo 30 aprile quando ci sarà un aggiornamento della causa.

La lotta intestina tra Morgan e Bugo vista da terzi

Se i due musicisti stanno combattendo una sorta di guerra fredda tra loro due, in questi quattro anni anche i loro rispettivi fan non si sono trattenuti dal commentare le varie notizie in merito. Nel tempo è scoppiata una vera e propria polemica parallela riguardo la situazione tra Castoldi e Bugatti dove i lettori hanno iniziato ad esprimere i loro pareri.

Un recente post di Instagram che informa circa le novità sul caso Morgan-Bugo ha scatenato il popolo del web che ha inondato di critiche sia Marco Castoldi che Cristian Bugatti. Diversi utenti hanno asserito che se non fosse stato per la scenetta-meme di Morgan a Sanremo 2020 nessuno si sarebbe mai ricordato di Bugo o lo avrebbero mai conosciuto.

Pareri discordanti tra gli utenti

Se da un lato abbiamo chi sostiene Morgan dall’altro leggiamo chi pensa che Castoldi abbia rovinato sia il Festival di allora che il brano Sincero. È noto a tutti come il temperamento del frontman dei Bluvertigo abbia molto spesso causato polemiche nelle varie trasmissioni. Tuttavia, in molti riconoscono il suo talento di musicista.

Leggendo i commenti del post, però, si può facilmente evincere che la maggior parte degli utenti pensano che è grazie al comportamento di Morgan che adesso Bugo è noto praticamente a tutti. Vedremo come andrà a finire la vicenda (se avrà mai una fine) e che cosa deciderà di fare Bugo: accettare o meno il risarcimento da parte di Morgan a seguito dei danni alla sua carriera e reputazione.