Buckingham Palace, “È morto”: l’annuncio è ufficiale da Londra | Lutto nel Paese

Arriva come un fulmine la notizia ufficiale da Buckingham Palace, è deceduto in queste ore. Una notizia straziante che ha gelato il sangue.

La Royal Family inglese ha subito una pesante perdita che ha scosso non solo il paese ma il mondo intero. In questi ultimi mesi abbiamo seguito le vicende mediche di due membri molto importanti della Famiglia Reale, ovvero Re Carlo III e la Principessa Kate. Entrambi sono stati ricoverati in due ospedali diversi a distanza di poche ore l’uno dell’altra per dei malesseri preoccupanti.

Il Re, durante un intervento chirurgico per l’ingrandimento della prostata eseguito poche settimane fa, ha scoperto di avere un tumore proprio in quella zona anatomica. Per quanto riguarda la Principessa Kate, invece, pochissimo tempo dopo anche lei è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un intervento all’addome.

Ancora oggi non si sanno con certezza le cause del suo intervento chirurgico ma secondo alcune fonti attendibili la Middleton si sarebbe operata a causa un’endometriosi o per un’infiammazione intestinale. Che sia per un motivo o per un altro, la Principessa Kate si è vista costretta a rinunciare a tutti i suoi impegni fino a Pasqua, mettendo in forte agitazione sia il marito William che i sudditi.

In queste ultime ore, però, la corona inglese ha detto addio ad un membro reale nel modo più inaspettato possibile. Una notizia che ha gelato il sangue nelle vene non solo degli inglesi ma anche di tutti gli abitanti del pianeta. Un fulmine a ciel sereno quando tutti pensavano che si stesse riprendendo e, invece, ci ha lasciati per sempre.

Una grave perdita

La Royal Family dice addio ad un uomo che ha significato molto per la corona inglese, anche se è stato quasi sempre nell’ombra di chi era più importante di lui secondo gerarchia. Una notizia tremenda che nessuno avrebbe voluto sentire così presto, dal momento che il membro della Famiglia Reale deceduto aveva soltanto 45 anni.

Stiamo parlando di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del Principe Michael di Kent, cugino della compianta Regina Elisabetta II. La dipartita di Thomas Kingston è avvenuta lo scorso 25 febbraio ma soltanto in queste ore la notizia si sta diffondendo tramite i mass media e il comunicato ufficiale di Buckingham Palace.

Morto Thomas Kingston

Non sono moltissimi i dettagli che sono stati rilasciati in merito alla sua scomparsa ma sappiamo che la scorsa domenica, verso le ore 18:00, sono stati chiamati i soccorsi nella residenza dove abitava Thomas Kingston per cercare di salvarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Si tratta di una morte inaspettata ed improvvisa che ha lasciato di stucco chiunque.

Infatti, poche ore prima del decesso Thomas Kingston era stato visto passeggiare assieme alla moglie e sembrava essere in perfetta salute. Poi, nel tardo pomeriggio la fatalità l’ha colpito ed è morto a soli 45 anni. Una notizia che ha scosso profondamente Re Carlo III e che, nelle sue condizioni fisiche nelle quali si ritrova, forse sarebbe stato meglio non apprendere.