Marco Travaglio, vittima di un brutale incidente: si è schiantato con la sua auto | I primi soccorsi dicono che…

Un brutale incidente ha visto coinvolto il giornalista Marco Travaglio, la sua auto è andata a schiantarsi con violenza. I primi soccorsi.

Negli ultimi giorni si parla molto di Marco Travaglio, giornalista direttore de Il Fatto Quotidiano che ha partecipato a Muschio Selvaggio, il noto podcast condotto da Fedez.

Il rapper ha invitato il giornalista ben consapevole che sarebbero nate delle polemiche, e così è stato: il cantante ha cominciato a interrogare il giornalista su ciò che è stato detto su Chiara Ferragni e l’operazione Balocco, attaccando in particolare Selvaggia Lucarelli che scrive per il giornale di Travaglio.

La situazione si è subito scaldata e Travaglio ha risposto per le rime a Fedez, mettendo a tacere il dibattito. Ovviamente sui social la questione è ancora tutt’altro che conclusa.

Ma questo “incidente” di percorso non è stato l’unico che ha coinvolto il giornalista: Travaglio è stato vittima di un incidente più grave con la sua auto, finendo per schiantarsi in centro a Roma.

Tanta paura

Giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio è amato da molti italiani per la sua dedizione, la volontà di non tirarsi indietro e di cercare sempre la verità. Il giornalista si occupa infatti non solo di cronaca giudiziaria e attualità politica, ma anche di mafia e fenomeni di corruzioni. Co-fondatore de Il Fatto Quotidiano, dal 2015 ne è direttore editoriale.

Sono in tanti ad ammirare il suo operato e a supportarlo, e per questo l’incidente che lo ha coinvolto ha messo in allarme molti: moltissimi hanno cercato disperatamente di venire a conoscenza delle sue condizioni dopo lo schianto e di capire cosa fosse successo, ma la questione è complessa. Ecco che cosa è successo dopo i primi soccorsi.

L’incidente di Marco Travaglio

Il giornalista de Il Fatto di certo non si dimenticherà l’incidente che lo ha visto coinvolto in centro a Roma, quando si è scontrato contro una BMW ed è finito contro i tavolini di un ristorante. Almeno questo è quello che hanno riportato molte testate, specificando che l’auto del giornalista, una Smart, fosse finita sul marciapiede travolgendo i tavolini appoggiati fuori. Travaglio però ha deciso di dare la sua versione spiegando che ciò che è stato detto su di lui era totalmente falso.

Il giornalista ha chiarito che non è finito contro dei tavolini né tantomeno su un marciapiede, visto che, come ha sottolineato, non ce n’era uno in quella strada. Travaglio ha poi rassicurato i suoi fan dicendo di non essersi fatto nulla e spiegando che, contrariamente a quanto si era detto nei giorni precedenti, non si era allontanato dopo l’urto. Il giornalista infatti è rimasto sul posto ad aspettare che i vigili urbani finissero il proprio lavoro, aiutandoli a ricostruire l’incidente. Una brutta avventura che alla fine si è risolta nel migliore dei modi, per fortuna.