Pannelli solari, se li usi così azzeri le bollette anche in inverno: il segreto del tecnico

I pannelli solari sono ancora troppo poco conosciuti e in molti non li sfruttano al massimo, ma con questi accorgimenti non spendi più nulla.

Oggi è importantissimo trovare soluzioni green per produrre energia, ma è anche importante pensare al proprio portafogli e installare impianti che possano farci risparmiare qualcosa sulla bolletta.

I pannelli solari fanno proprio al caso nostro: producendo l’energia in autonomia, sfruttando la luce solare, si risparmia tantissimo e si rispetta l’ambiente.

Alcuni impianti usano anche dei sistemi di accumulo che consentono appunto di immagazzinare l’energia inutilizzata e sfruttarla in un secondo momento, quando il sole non c’è. Questo meccanismo è particolarmente utile per i mesi invernali, quando bisogna raccogliere tutta l’energia solare finché c’è.

C’è un trucco per sfruttare al massimo i pannelli solari anche d’inverno, un modo utilissimo per usare tutta l’energia a disposizione e azzerare le bollette, parola di tecnico.

I vantaggi dell’impianto

Molti lamentano un costo molto alto dell’installazione dell’impianto, ma le spese vengono ampiamente ripagate già nei primi 5 anni di utilizzo. Basta pensare che un impianto base riesce a produrre quasi 4.000 kWh di energia all’anno, per un risparmio di 700 euro sulla bolletta. Parliamo di molti soldi! Un risparmio del genere ci permette di arrivare più tranquillamente a fine mese e toglierci qualche sfizio.

Sempre più cittadini stanno scegliendo di installare questi impianti per risparmiare, ma molti non sanno che possono sfruttare i pannelli al massimo anche d’inverno, quando la luce solare spesso scarseggia. Basta seguire questa semplice indicazione dei tecnici specializzati e il gioco è fatto.

Prendersi cura dei pannelli solari

I pannelli solari sono quindi un ottimo alleato per risparmiare sulle bollette e, se orientati a Sud, sono molto utili anche d’inverno, quando c’è necessità di usare più acqua calda. Per sfruttare al massimo la loro utilità è bene prendersene cura e garantire una manutenzione regolare dell’impianto. Ci sono infatti alcuni problemi che potrebbero nascere da una mancata manutenzione, per esempio quando non si puliscono per molto tempo: essendo esposti alle intemperie, i pannelli si sporcano e la loro efficienza energetica potrebbe ridursi fino al 15%.

In questi casi è bene chiamare una ditta specializzata che utilizzerà un liquido apposito per pulirlo e rimboccherà il fluido antighiaccio, così anche d’inverno i pannelli solari facciano il loro dovere. Generalmente la pulizia e le operazioni di rimbocco dei liquidi dovrebbe essere fatta una volta all’anno, e mai da soli: bisogna affidarsi a dei professionisti che non solo conoscono l’impianto e le eventuali problematiche, ma si occupano anche di smaltire i rifiuti tossici. Se non l’avete ancora fatto, vi conviene usare i pannelli solari e risparmiare sulle bollette!