Gigi D’Alessio, “sarà lui il nuovo conduttore”: si scatena il delirio in Rai | Dopo i rumors la notizia

Proprio Gigi D’Alessio sarà il conduttore e in Rai si scatena il delirio, i fan sono al settimo cielo, dopo i rumors qualcuno lo ha detto.

In queste ultime settimane sta girando per i corridoi della Rai una domanda che mette in ansia non solo i dirigenti, ma anche i conduttori e i telespettatori fidati della rete. Ci si sta chiedendo chi sarà il nuovo conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, dal momento che Amadeus, dopo ben cinque edizioni, ha affermato di non essere più disponibile per la sesta consecutiva.

Dopo aver sentito la dichiarazione di Amadeus riguardo il suo futuro a Sanremo, i dirigenti Rai si sono messi subito in cerca di un possibile e degno sostituto per la prossima edizione. Si è guardato a diversi personaggi noti ed amati e l’attenzione è caduta e si è focalizzata su un preciso personaggio dello spettacolo.

Stiamo parlando di Gigi D’Alessio, uno dei cantanti più apprezzati ed amati nel panorama della musica italiana. Gigi D’Alessio ha dedicato anima e cuore alla musica ed è sempre stato al centro dei riflettori non solo per il suo successo professionale ma anche per la sua vita privata molto chiacchierata per le storie d’amore con compagne più giovani di lui (soprattutto la relazione con Anna Tatangelo).

Il cantautore partenopeo ha sempre dimostrato di essere diligente, professionale ed amante del suo lavoro e i suoi fan, dopo aver percepito che nell’aria c’è l’idea di metterlo al timone del Festival della canzone italiana, sono impazziti per la gioia. D’altronde, dopo l’addio di Amadeus si deve trovare un degno sostituto per riuscire a raggiungere picchi di share visti nella scorsa edizione.

Chi condurrà Sanremo?

I dirigenti Rai si stanno facendo in quattro per trovare un conduttore per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo in grado di eguagliare o superare il successo avuto con le cinque edizioni condotte da Amadeus. Voci di corridoio alludo a Gigi D’Alessio come possibile sostituto, dato che sia Antonella Clerici che Carlo Conti hanno declinato l’offerta.

L’esperto agente televisivo Lucio Presta ha affermato che la Rai sarà in grado di fare molte altre edizioni di Sanremo e anche senza Amadeus si avrà un successo strepitoso. Il punto sta nel trovare chi potrebbe reggere il peso della responsabilità di tale programma senza colare a picco trascinandosi con sé la trasmissione.

Gigi D’Alessio a Sanremo

Dopo che Conti e la Clerici hanno rifiutato la proposta, due conduttori che sanno bene che significa presentare Sanremo dato che l’hanno già fatto, alcune indiscrezioni svelano che tra i nomi papabili del prossimo conduttore c’è quello dell’artista napoletano Gigi D’Alessio. Un presentatore che si intende anche di musica in maniera diretta (essendo un cantautore) sembra un’idea eccellente, ma il diretto interessato accetterà l’eventuale proposta?

L’indiscrezione che riguarda Gigi D’Alessio e la sua eventuale proposta per condurre Sanremo proviene da Il Fatto Quotidiano e non appena i fan del cantante ne sono venuti a conoscenza sono impazziti dalla gioia di vedersi il loro idolo sul palco dell’Ariston in veste di conduttore. Vedremo che cosa riserverà il futuro per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo che, comunque, è ancora molto lontano.