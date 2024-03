Loredana Bertè, “ultime ore” la notizia ha fatto il giro del Paese | Per lei è finita

Una notizia arrivata da poco che ha già fatto il giorno del web, “ultime ore”, per Loredana Bertè finite le speranze. Un dolore immenso.

Se pensiamo ad una delle molte rappresentanti del panorama musicale italiano non possiamo lasciare fuori Loredana Bertè. L’artista ha conquistato il cuore di milioni di fan, sia in Italia che all’estero, grazie alla sua bravura dettata da una voce unica, una grinta inimitabile e uno stile inconfondibile.

La Bertè ha partecipato all’ultima edizione del Festival della canzone italiana con il brano Pazza e riuscendo ad arrivare al settimo posto della classifica finale. Nonostante la cantante non abbia vinto il Festival di Sanremo 2024 è riuscita ad ottenere il Premio della critica Mia Martini. Probabilmente una vittoria ancora più significativa per Loredana, dato che porta il nome della sua adorata e compianta sorella.

Dopo aver fatto parte della kermesse dell’ultimo Sanremo consecutivo condotto da Amadeus, la Bertè ha iniziato il suo impegno come giudice nel talent show di Rai1 del venerdì sera, ovvero The Voice Senior. Un programma che le dà molte soddisfazioni e le permette sempre di viviere e gustare il mondo della musica.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire riguardante Loredana Bertè. Un annuncio che ha lasciato spiazzati tutti i suoi fan, amici e colleghi e che nessuno si aspettava di sentire in momento del genere. Le ultime ore di Loredana sono state dure ma poi tutto è finito definitivamente.

L’inaspettato annuncio che ha gelato i fan

Dopo aver preso parte a Sanremo 2024, Loredana Bertè ha partecipato al contest Una Voce per San Marino per riuscire a vincere un posto all’Eurovision Song Contest in Svezia. Dal momento che per parteciparvi bisogna arrivare primi o a Sanremo o al contest di San Marino, Loredana ha provato la sua ultima spiaggia dopo la perdita ligure.

Purtroppo, l’artista non è riuscita nemmeno a San Marino ad arrivare prima, riuscendo ad aggiudicarsi ‘soltanto’ la seconda posizione in classifica. Questo non le ha concesso di garantirsi una partecipazione all’Eurovision Song Contest che si terrà in Svezia il prossimo maggio, facendole provare una grossa delusione.

Le ultime ore della Bertè

In seguito all’ennesima sconfitta la cantante ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che le hanno dimostrato supporto ed ammirazione dopo aver scoperto la sua sconfitta a San Marino. Loredana ha così trascorso le sue ultime ore inondata dall’affetto dei suoi fan e ha voluto esprimere i suoi sentimenti tramite un post su Instagram.

Loredana Bertè ha così commentato il supporto dei suoi seguaci: “Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti”…”, dimostrando loro quanto apprezzi il supporto e l’affetto che riceve da diversi anni e sottolineando che certamente non si farà abbattere per questo tipo di ostacoli non superati.