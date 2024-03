Cecilia Rodríguez, finalmente il lieto annuncio: ci provavano da tanto | Ecco che arriva…

La cornice romantica di un hotel di montagna ha fornito lo sfondo perfetto per questo momento speciale, un ricordo che è rimasto impresso nei cuori dei sostenitori della coppia. Sebbene il tempo sia trascorso da allora, Cecilia e Ignazio mantengono intatte le loro intenzioni di sposarsi, come confermato dalla showgirl argentina attraverso una serie di storie su Instagram, dove ha condiviso dettagli dei preparativi.

In risposta alle domande riguardanti l’assenza dell’anello di fidanzamento al dito, Cecilia Rodríguez ha rassicurato i curiosi, spiegando che l’anello è stato momentaneamente dimenticato in Argentina, dove ha lasciato i suoi preziosi gioielli in un luogo sicuro a casa. Questa dichiarazione ha messo fine a qualsiasi speculazione negativa e ha rafforzato il legame della coppia, pronto a consolidarsi in un matrimonio tanto atteso.

Un matrimonio tra due mondi: la scelta della Toscana

Per quanto riguarda i dettagli del matrimonio, Cecilia ha confermato che la cerimonia avrà luogo in Toscana durante la primavera, presumibilmente tra aprile e maggio. La scelta di questa regione pittoresca, piuttosto che il Trentino nativo di Ignazio Moser, ha una storia interessante. Durante un viaggio in Maremma, la coppia ha scoperto una campagna che richiamava la bellezza dell’Argentina di Cecilia, ma che allo stesso tempo ricordava le terre trentine in cui Ignazio è cresciuto. Questa combinazione di mondi diversi ha ispirato la decisione di celebrare il matrimonio in Toscana. Dopo diversi rinvii causati dalla pandemia e da altri impegni, la coppia è pronta a coronare il loro amore in una cerimonia unica, promettendo di creare un ricordo indelebile per loro stessi e per i loro affezionati sostenitori.

Inoltre, Cecilia ha condiviso entusiasticamente dettagli sul suo abito da sposa e ha sottolineato l’assenza momentanea dell’amata madre durante la seconda prova dell’abito. Con un tocco di ironia, la showgirl ha anche risposto alle voci provocatorie sull’eventuale separazione, scherzando sul fatto di sposarsi da sola. Infine, in un’inedita rivelazione, Cecilia ha condiviso il desiderio di concepire un bambino con Ignazio Moser, svelando il suo sogno di avere tre figli, con la consapevolezza che anche un solo dono dell’universo sarebbe motivo di grande felicità. La coppia si prepara così ad affrontare insieme una nuova avventura, con la speranza di coinvolgere i loro amati cagnolini nelle nozze, desiderando che partecipino al festeggiamento ma che poi si ritirino quando la musica inizierà a suonare, per evitare agitazioni e garantire la serenità della giornata speciale.