Giulia De Lellis, “Se un grandissimo str****”: non si trattiene più e lo dice | Erano innamoratissimi ma…

Giulia De Lellis non si trattiene per nulla e glielo dice in faccia, “Se un grandissimo str****”, così inizia e finisce tutto. Che schiaffo potente.

Negli ultimi giorni, i riflettori si sono accesi su Giulia De Lellis, influencer di grande successo, in seguito a presunte voci sulla fine della sua relazione con Carlo Beretta, erede dell’azienda Beretta delle armi. Una storia d’amore che sembrava destinata a un lieto fine, ma che ha invece preso una svolta inaspettata. Giulia, nota per la sua schiettezza, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta erano la coppia del momento, la cui storia d’amore era spesso oggetto di gossip e speculazioni. Si diceva che i due sarebbero convolati a nozze, ma il destino ha giocato loro un brutto scherzo. La recente rottura ha lasciato l’influencer visibilmente arrabbiata, dando il via a una serie di rivelazioni inaspettate.

Sui suoi canali la De Lellis non parla esplicitamente di questo tanto famigerato addio ma solo di recente ha lanciato una frecciatina al vetriolo tanto che questo atteggiamento sta facendo tanto parlare i suoi fan. D’altronde, proprio quest’ultimi non hanno visto di buon occhio il Beretta e una ragione in effetti c’è.

Un video incriminato sta spopolando sui social e che rivela una parte molto “schietta” di Giulia De Lellis la quale definisce un ragazzo, e di certo non uno a caso. un vero s*****o. Inutile dire la scia di commenti e considerazioni in merito a questa affermazione: cosa avrà spinto la De Lellis ad un’affermazione di questo tipo?

La clip incriminata

La clip che ha attirato l’attenzione di tutti, in cui Giulia De Lellis si esprime senza filtri, risale però ad un momento in particolare, proprio al periodo di Uomini e Donne. In quell’occasione, la giovane influencer non si è per nulla trattenuta e si è rivolta con delle parole taglienti ad un ragazzo molto importante per lei. Fu un gesto audace, ma che sottolineò il suo essere autentica fin dai primi giorni del programma.

L’attenzione si sposta indietro nel tempo, quando l’influencer faceva parte del cast di Uomini e Donne ed era corteggiatrice di Andrea Damante. La sua prima apparizione nel dating show ha segnato da subito il suo percorso e ha intrigato moltissimo lo stesso Damante. Da Giulia, infatti, è stato definito anche un po’ bonariamente come uno “s*****o”, termine per il quale Andrea non si è sentito assolutamente offeso ma anzi ha trovato nella giovane donna qualità come schiettezza e sincerità. I due poi sarebbero usciti insieme da UeD e avrebbero poi iniziato una relazione bella ma tormentata conclusa diversi anni fa.

Gli amori di Giulia De Lellis

Dopo la fine della storia con Andrea Damante, la De Lellis ha avuto molte relazioni significative: l’ultima è proprio quella con Carlo Berretta cui aveva anche comprato casa. Lo ha indirettamente confermato: è finita anche con lui. Ma quali sono le ragioni? Non è chiaro saperlo, di certo lei non aveva un bellissimo rapporto con la famiglia e forse questa potrebbe essere una delle motivazioni della rottura definitiva.

In tanti, ora sperano un ritorno di fiamma con Andrea Damante, suo storico fidanzato con cui ha condiviso tante emozioni: purtroppo non è detto che questo possa avvenire soprattutto alla luce delle problematiche del loro passato. Ricordiamo che Damante, secondo quanto affermato proprio dalla De Lellis, ha tradito più volte l’influencer e questo è sicuramente uno dei motivi che fanno pensare ad un improbabile riavvicinamento con la vip romana. Grazie al videoclip che circola sul web, i fan accaniti di questa coppia possono rivedere le prime interazioni dei due e rivivere i momenti più belli di queste due star dei social.