Silvia Toffanin, il lieto annuncio in queste ore: finalmente Pier Silvio si è deciso | Ecco quando si…

Finalmente Pier Silvio lo ha fatto, il lietissimo annuncio di Silvia Toffanin rallegra tutti i fan della coppia, ecco quando…

Tra le storie d’amore più seguite dagli italiani c’è sicuramente quella di Silvia Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi.

La coppia ha di recente diffuso un annuncio tanto aspettato, che ha reso felicissimi gli appassionati di gossip.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono tra le coppie più amate e invidiate del mondo dello spettacolo.

Insieme ormai da anni, Silvia e Pier Silvio hanno costruito insieme una bellissima famiglia pur senza essersi sposati. Un annuncio da poco diffuso ha però mandato in visibilio i fan.

La notizia che ha mandato in visibilio i fan: finalmente è arrivato l’annuncio tanto aspettato di Silvia Toffanin

La notizia su Silvia Toffanin è trapelata sul magazine settimanale “Vero”. La storica coppia, dopo anni di vita insieme, si sposerà. Grande felicità dunque per tutta la famiglia, compresi i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma anche l’altra figlia di Pier Silvio, Lucrezia Vittoria, avuta con la modella Emanuela Mussida.

Silvia Toffanin è nata nel 1979 a Bassano del Grappa. Dopo aver frequentato il liceo linguistico, ha iniziato la carriera come fotomodella. Nel 1997 è arrivata tra le finaliste di Miss Italia, diventando nota al pubblico a partire dal 2006 grazie alla conduzione di Verissimo, la trasmissione televisiva su temi di cronaca. Gli italiani conoscono Silvia Toffanin anche per il suo legame con Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Da modella a conduttrice di Verissimo: la vita di Silvia Toffanin e la sua storia d’amore con Pier Silvio

Il magazine settimanale Vero è uscito in edicola con un pezzo su “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio“. Con questa dichiarazione in copertina, la conduttrice e l’imprenditore hanno comunicato ai fan la notizia del loro matrimonio. La coppia ha annunciata che non parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Silvia e Pier Silvio sono pronti però a convolare a nozze.

In una recente trasmissione televisiva, Pio e Amedeo hanno inscenato la proposta di matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La coppia si è mostrata favorevole e l’annuncio tanto atteso lo conferma. Il matrimonio è quindi ormai alle porte e secondo quanto diffuso sarà una cerimonia semplice destinata a famigliari e amici. Ora bisogna solo attendere la data ufficiale.