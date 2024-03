The Voice, “È un angelo…”: dopo il grande dolore la rivalsa | Nessuno ci credeva più

A The Voice succede davvero di tutto e proprio lui, dopo la delusione cocente e dopo quelle parole dolorose, riesce ad avere la rivalsa.

Uno dei talent show in onda sulla rete Rai che viene più apprezzato dal pubblico di ogni età è The Voice, programma condotto da Antonella Clerici affiancata da dei coach leggendari nel panorama musicale italiano. La nuova edizione di The Voice Senior è iniziata il 16 febbraio scorso e la quarta puntata andata in onda lo scorso 8 marzo era la penultima delle Blind Auditions.

In queste fasi preliminari i coach devono scegliere quali cantanti, secondo il loro giudizio, meritano di proseguire e, quindi, vengono inseriti nei rispettivi team guidati dal coach che li ha scelti. La puntata di venerdì prossimo sarà la quinta ed ultima che riguarda le Blind Auditions e i coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa) avranno l’ultima occasione per completare la loro squadra.

In una delle scorse puntate abbiamo visto come il talento si possa nascondere in ognuno di noi e come le tragedie possono trasformarsi in meravigliosi sogni che diventano realtà. Un concorrente che ha fatto commuovere il pubblico e i coach con la sua storia personale ma che, all’inizio, nessuno pensava che potesse farcela.

Il dolore è un mezzo che può stroncare una persona oppure può donarle la forza necessaria a ricominciare. Lo sa bene la coach Loredana che, in questi giorni, ha dovuto rimandare la data del concerto romano per alcuni problemi di salute. Tuttavia, la Bertè ha fatto sapere che la terapia d’urto alla quale è stata sottoposta le permette di essere presente nella prossima puntata di The Voice Senior.

Un concorrente speciale

Un altro esempio di forza d’animo che Loredana ha dimostrato ai suoi fan e, come lei, anche un concorrente del talent show ha dovuto affrontare momenti davvero concitati e pericolosi dove diverse vite erano messe a grande rischio. Un angelo è arrivato a The Voice e questo ha il nome di Michele Ciuffreda, un ex Luogotenente della Guardia Costiera ormai in pensione.

L’uomo di 65 anni si è presentato alle Blind Auditions con il brano In cerca di te di Natalino Otto, ma nessuno dei quattro coach si è voltato per dare a Michele una chance. Vedendo questo risultato, Antonella ha chiesto la motivazione per la quale i giudici avessero scartato il concorrente e questi hanno affermato la canzone proposta non era adatta alla sua vocalità.

Quello che non ti uccide ti fortifica

Dopo l’esibizione, Michele non credeva affatto in quello che di lì a poco sarebbe potuto accadere. Infatti, la Clerici ha raccontato che Ciuffreda è un Luogotenente della Guardia Costiera in pensione e che le sue due passioni più grandi sono il mare e la musica. Il concorrente, nella clip di presentazione mandata in onda prima della sua esibizione, ha rivelato un passato pazzesco. Michele ha raccontato che durante la sua carriera gli è capitato di salvare di moltissime vite e, una volta, ha salvato un bimbo di tre anni che stava per affogare.

Un’altra volta, invece, ha salvato una coppia che stava annegando in una grotta dove uno dei due non sapeva nemmeno nuotare. Per queste ragioni, Antonella lo ha definito un angelo del mare e Arisa ha deciso di dargli una seconda chance proprio per onorare la persona che Michele è davvero. Nelle prossime puntate di The Voice Senior vedremo quali concorrenti andranno avanti o quali lasceranno il talent.