Mew, il lieto l’annuncio che commuove tutti: non aspettavano altro | Ecco cosa nascondeva

Mew si apre completamente nel salotto di Verissimo, la giovanissima cantante rivela alcune incredibili novità e un lato molto oscuro.

Mew sta per tornare in televisione: domani sarà ospite a Verissimo e coglierà l’occasione per aprirsi e connettersi maggiormente coi suoi fan dopo il terribile periodo che ha dovuto affrontare.

Tra i concorrenti di Amici, la cantante aveva ufficializzato il suo ritiro dal programma a inizio anno: purtroppo la giovane è stata costretta a prendere questa scelta, seppure molto sofferta, lasciando increduli i fan e Rudy Zerbi.

La giovane ha talento da vendere e per questo molti hanno sofferto per il suo addio. Fortunatamente però è giunta una bellissima notizia che riguarda proprio lei: la sua vita sta per cambiare.

La rivelazione è arrivata all’improvviso e ha colto tutti di sorpresa, ma in senso positivo: ci sono commoventi novità in arrivo per la giovane e d’ora in poi per lei sarà tutto in discesa.

L’abbandono e il ritorno ad Amici

A inizio anno la cantante aveva abbandonato Amici per motivi personali e aveva in seguito rivelato che era stato a causa della depressione. La ragazza ne soffre da diversi anni e la sua partecipazione al programma era avvenuta in un momento molto complicato per lei. La pressione alla fine è stata troppa e la giovane ha dovuto dire addio ai suoi compagni. Insieme a lei aveva abbandonato il programma anche il suo ragazzo, Matthew, anche lui uno dei concorrenti del programma.

Ma la ragazza è tornata nel programma proprio di recente, durante l’ultima puntata di Amici: la cantante ha fatto una sorpresa ai suoi compagni e ha anche svelato una novità importantissima che ha fatto impazzire di gioia i fan. Per lei ora le cose non saranno più le stesse.

Il lieto annuncio per Mew

Dopo un periodo così difficile, finalmente la giovane può tornare a sorridere e a vivere appieno la sua carriera. Carriera che non potrà che decollare dopo l’annuncio della collaborazione con Fabrizio Giannini, ex manager di Tiziano Ferro. Giannini ha confermato di aver iniziato a lavorare con Mew e che si aspetta grandi cose dal talento della ragazza. Sicuramente la giovane cantante farà strada, e la collaborazione con un produttore discografico così famoso le gioverà.

Nel frattempo la cantante ha presentato il suo ultimo singolo, “Posatenebre“, che ha già registrato un successo clamoroso posizionandosi ai primi posti delle classifiche. Mew ha portato il suo pezzo proprio in occasione del suo (breve) ritorno ad Amici, e non è mancata l’emozione durante l’esibizione. La sua carriera è solo all’inizio ma promette già molto bene. Dopo un periodo così buio, finalmente Mew sembra pronta a tornare a sorridere e soprattutto a riprendere in mano la propria vita, investendo in grandi progetti.