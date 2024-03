Mazzata per i fumatori, gli aumenti sono spropositati: ecco la nuova Legge | Devi pagarle a rate

Arriva una nuova stangata per tutti i fumatori, gli aumenti della nuova legge di bilancio e portano a un prezzo spropositato. Sempre meglio smettere.

Siete pronti a fare i conti con una nuova sgradita sorpresa? Purtroppo, è giunto il momento di affrontare una realtà che potrebbe colpirvi economicamente e, forse, intaccare anche la vostra salute. Vi chiederete di cosa stiamo parlando.

La risposta è semplice: gli aumenti previsti dalla nuova legge di bilancio del 2024, che influenzeranno in modo significativo il costo dei vostri pacchetti di sigarette preferiti. Da quando entrerà in vigore questa nuova normativa? E di quanto aumenteranno i prezzi dei vostri vizi?

Sono domande che sicuramente vi staranno tormentando, e con ragione. La legge di bilancio 2024 prevede una serie di rialzi fiscali proprio sul tabacco, rendendo il suo acquisto sempre più oneroso per i consumatori. Ma non è tutto. Se continueranno ad aumentare in questo modo, ci potremmo presto trovare in una situazione in cui acquistare le sigarette diventerà un lusso che molti non potranno più permettersi.

L’idea di dover pagare le sigarette a rate, con un prestito dallo Stato, potrebbe diventare una triste realtà se non si interviene in modo deciso sul proprio vizio. Ora più che mai è il momento di riflettere seriamente sulla vostra abitudine al fumo. Non si tratta solo di una questione economica, anche se gli aumenti dei prezzi dovrebbero farvi riflettere su quanto state spendendo per un prodotto che, oltre a danneggiare il vostro portafoglio, danneggia anche la vostra salute.

Aggiornamento dei prezzi dei prodotti da inalazione: impatti della legge di bilancio 2024

L’ultima modifica dei prezzi dei prodotti da inalazione, inclusi sigari, sigarette e altre varianti, è stata pubblicata dall’Agenzia delle Dogane, seguendo le disposizioni della Legge di Bilancio 2024. Questa revisione, entrata in vigore il 2 febbraio 2024, ha portato a una ricalibrazione dei costi di vendita al pubblico per conformarsi alle nuove normative fiscali e alle accise applicabili.

Tra le variazioni principali introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 vi è l’aggiornamento dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione, come stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi prezzi, consultabili sul sito dell’ADM, riflettono le diverse categorie di prodotti e le relative componenti fiscali.

Struttura dei prezzi dei prodotti da inalazione

La struttura dei prezzi dei prodotti da inalazione è definita da una serie di elementi, che includono le accise, gli oneri fiscali e l’imposta di consumo. Secondo le disposizioni normative vigenti, i prodotti soggetti a questa struttura comprendono sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato per sigarette, tabacco da fiuto e da mastico, oltre ad altre varianti di tabacchi da fumo e prodotti da inalazione senza combustione. Il prezzo di vendita al pubblico di tali prodotti è determinato dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, considerando i prezzi richiesti dai produttori o importatori. La struttura dei prezzi evidenzia le singole voci che compongono il costo finale, tra cui l’accisa, l’IVA, l’aggio e la quota al fornitore.

Tutti i prodotti sono soggetti all’IVA al 22% e all’aggio del 10% per il rivenditore al dettaglio. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 hanno comportato modifiche significative nei calcoli delle accise per diverse categorie di prodotti. Ad esempio, per le sigarette, l’accisa è composta da una componente fissa e un elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. Allo stesso modo, per sigari, sigaretti e altre varianti, le accise sono calcolate applicando specifiche aliquote o accise minime stabilite.