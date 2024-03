Grecia Colmenares, non si è potuto fare niente per salvarla: il dolore fortissimo e la tremenda scoperta

Grecia Colmenares colpita da una tragedia che ha cambiato la sua vita per sempre, il dolore è stato tremendo e l’epilogo dei più brutti.

La regina delle telenovelas è al centro dei mass media e la potremo rivedere nel piccolo schermo sabato 16 marzo, quando Grecia Colmenares sarà ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. La donna parlerà quasi di per certo della sua esperienza terminata da poco all’interno della casa del Grande Fratello.

Infatti, Grecia è stata una delle concorrenti VIP di questa edizione/sperimento del GF dove personaggi famosi e persone comuni coabitano insieme. La Colmenares è entrata nel settembre 2023 ed ha detto addio alla casa più spiata d’Italia lo scorso 7 marzo, dopo quasi sei mesi di permanenza nel reality show.

Nonostante Grecia sia stata eliminata il 7, lo scorso 11 marzo Alfonso Signorini ha fatto rientrare l’ex concorrente sudamericana nella casa per potersi confrontare con Simona Tagli, una gieffina con la quale non ha molto legato durante la sua permanenza nella casa. La Colmenares ha scambiato due parole anche con Beatrice Luzzi (la prima finalista) ma Signorini aveva ben altro in mente.

Infatti, poco dopo Alfonso ha proposto a Grecia di saccheggiare la casa del GF e portarsi via tutto quello che vuole in soli 30 secondi. La regina delle telenovelas si è fiondata sul cibo arraffando il più possibile. Il siparietto comico ha divertito molto ed è stato un modo per permettere a Grecia di chiudere i conti in sospeso e di portarsi via un po’ di cibo. Ma la Colmenares non è solo gioia ed allegria.

Il passato di Grecia Colmenares

Grecia si è dimostrata essere una concorrente del Grande Fratello sempre solare, gioiosa e divertente ma, come ognuno di noi, anche lei ha dei ricordi dolorosi e tremendi che ancora oggi le fanno sanguinare il cuore. Oltre ad aver avuto una vita lavorativa ricca di successi, la Colmenares ha anche vissuto una vita sentimentale piena di emozioni.

La donna latina si è sposata due volte: la prima quando aveva appena 16 anni con l’attore e conduttore televisivo venezuelano Henry Zakka. I due sono stati insieme per cinque anni ma poi si sono separati rimanendo, però, in buoni rapporti. Il secondo matrimonio è durato dal 1986 al 2005 ed è avvenuto con l’imprenditore Marcelo Pelegri, coronando il loro amore con la nascita dell’unico figlio di Grecia, Gianfranco. Ma per la donna essere madre significa anche tanto dolore.

La devastante scoperta

Dietro al sorriso luminoso che contraddistingue l’attrice di telenovelas abbiamo visto al GF come si celi anche un tremendo dolore che non cessa mai di ferirla e tormentarla. Grecia ha dovuto fare i conti con un’esperienza terrificante per ogni essere vivente ma, soprattutto, insopportabile per ogni donna. Stiamo parlando del fatto che la Colmenares si è vista costretta a dire addio ad una figlia.

L’attrice venezuelana ha subito un aborto spontaneo quando era incinta di quattro mesi di una bambina che, come ha confessato lei stessa, avrebbe chiamato Italia in onore del nostro paese che l’ha accolta con benevolenza. La notizia ha spezzato il cuore a Grecia Colmenares e l’ha fatta soffrire tremendamente. Per fortuna, però, è arrivata la lieta notizia: la donna è rimasta incinta di Gianfranco, il suo primo ed unico figlio che, in verità, sarebbe dovuto essere il secondo.