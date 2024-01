Grande Fratello, la regia fa saltare il segnale: si è aperta la porta | Oscurato tutto perché…

Stava succedendo qualche cosa di assurdo in casa e la regia ha deciso di far saltare il segnale, è diventato tutto grigio.

L’ultima edizione del Grande Fratello, il reality show più famoso d’Italia, ha già fatto mietitura di circa metà dei suoi concorrenti. Il viaggio era partito con ben 33 partecipanti, ma dopo quattro mesi di permanenza nella casa sono solo in 17 quelli rimasti in corsa. Nell’ultima puntata gli spettatori hanno assistito a qualcosa di mai visto finora.

Una porta che si apre e che da nel nulla, poi urla e schiamazzi, fino al taglio della regia e la scritta “segnale assente”, questo quanto visto dal pubblico televisivo. L’avvenimento ha lasciato tutti senza parole e col fiato sospeso per capire cosa stesse succedendo e in che modo tutto ciò avrebbe influito sulla gara.

Gli spettatori si sono riversati sui social ed hanno esternato le loro preoccupazioni: che fosse successo qualcosa di brutto o molto grave, e per questo la puntata si è interrotta presentando la scritta riportata sopra? La televisione, d’altronde, ha le sue regole, e non si può mostrare qualsiasi cosa alle telecamere – anche in un programma che fa della continua riprese il suo forte.

Sulla vicenda è poi intervenuta la pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello, che ha spiegato quanto successo con due post: in uno veniva riproposta la clip in questione per permettere a tutti di rivederla; nell’altro si evidenzia la scritta che appare sulla porta del video, una scritta che, nella confusione generale, è sfuggita praticamente a tutti.

Grida in studio

La vicenda ha come protagonisti 10 partecipanti, ovvero Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Questi dieci concorrenti erano in sala quando è comparsa una porta formata dal celebre occhio che è il logo del programma.

Questa porta si è porta aperta, rivelando il passaggio verso una stanza completamente buia che le telecamere non hanno inquadrato. I dieci in questione, sbirciando all’interno, hanno cominciato ad urlare a voce alta, spaventando il pubblico. Cosa si cela lì dietro?

Dietro la porta del GF

La soluzione del mistero ha lasciato molti spettatori a bocca aperta, sia in senso positivo che negativo. Si riesce a capire cosa si cela dietro la porta leggendo la scritta che vi compare sopra (scritta “spezzata” dall’apertura della porta stessa): “Grande Fratello, dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella casa, ha deciso di premiare i concorrenti regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?”

Le urla dei concorrenti non erano di paura, bensì di eccitazione per poter finalmente staccare la spina dopo più di quattro mesi di vita nella casa e passare del tempo in una spa con tutti i confort. I commenti sui social hanno evidenziato che non tutti gli spettatori concordano con la scelta del programma. Alcuni infatti pensano che questo “regalo” sia un totale spreco, mentre altri non vedevano l’ora di assistere alle nuove dinamiche in un contesto diverso. Infatti se ne sono viste delle belle.