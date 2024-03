Giovanni Allevi, ha dovuto annullare tutto: date del Tour cancellate | Le condizioni cliniche sono…

Una brutta notizia dell’ultima ora arriva da Giovanni Allevi che ha dovuto annullare alcune date del suo Tour per le condizioni cliniche rese note.

Annullato il concerto di Giovanni Allevi. Il noto pianista e compositore italiano ha dovuto disdire le date in programma del tour a causa delle condizioni di salute.

Le notizie che stanno circolando in queste ore hanno sconvolto i fan di Allevi.

A parlare della grave malattia era stato, del resto, lo stesso musicista nell’edizione appena conclusa del Festival si Sanremo.

Ora le ultime notizie su Allevi stanno facendo preoccupare tutti. Ecco cosa è trapelato in queste ore.

Le ultime notizie su Giovanni Allevi fanno preoccupare i fan: la malattia e l’annuncio delle date cancellate del tour

Giovanni Allevi, nato ad Ascoli Piceno nel 1969, è un pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra italiano. Famoso in Italia e nel mondo per il suo incredibile talento, Allevi ha avuto una brillante carriera musicale fino al 2022. Nel giugno di due anni fa, Allevi ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo e di doversi allontanare dalla scena musicale per poter iniziare le cure mediche.

Lo scorso 7 febbraio 2024 Giovanni Allevi è tornato a esibirsi in pubblico dopo oltre un anno e mezzo, partecipando come ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo.

La notizia sulla malattia: cosa ha detto Allevi a Sanremo e perché le date del tour sono state cancellate

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo appena conclusosi, Giovanni Allevi ha suonato Tomorrow dopo quasi due anni dall’annuncio della malattia. Sul palco dell’Ariston, Allevi ha fatto commuovere tutti con le sue parole e con la sua interpretazione musicale. Il pianista ha dichiarato di avere due vertebre rotte e il tremore alle dita per la neuropatia. Non potendo fare affidamento sulle forze fisiche, Allevi ha dichiarato che avrebbe «suonato con tutta l’anima». Dopo il ritorno sul palco di Sanremo, Allevi ha iniziato una lunga tournée, la Piano Solo Tour 2024.

Problemi di salute lo hanno costretto però a dover cancellare il concerto in programma al teatro Orfeo di Taranto previsto per il 15 marzo. In un comunicato ufficiale gli organizzatori hanno reso noto che il concerto «è stato rinviato a causa di problemi di salute dell’artista». I biglietti saranno però validi per la nuova data, fissata per il prossimo 30 aprile. Per il momento ad essere stata rimandata è solo la data di Taranto. Giovanni Allevi torna a fare preoccupare i fan per la sua malattia. Ci si può augurare però che si tratti solo di un problema di salute transitorio che presto possa essere superato.