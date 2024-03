Uova di Pasqua, attenzione al cioccolato potrebbe essere scadente: controlla questo numero

Nell’indecisione di quale uovo comprare puntate sulla qualità del cioccolato, alcuni sono pessimi. Ecco come riconoscerli.

La Pasqua è ormai è alle porte e domenica 31 marzo potremmo essere liberi di aprire le nostre uova e scoprire quale sorpresa ci aspetta. Tuttavia, il dono segreto potrebbe risultare non proprio quello sperato e non stiamo parlando del regalino che si trova dentro l’uovo ma al cioccolato che compone l’uovo di Pasqua stesso.

Infatti, un esperto in materia di qualità del cibo ha rivelato che la maggior parte dei consumatori potrebbe aver acquistato uova di Pasqua fatte di cioccolato non proprio di prima qualità. Questo perché si punta più al marchio e alla sorpresa che al cioccolato di per sé. L’esperto ha svelato il trucchetto per poter essere certi di comprare un uovo gustoso.

In questo momento storico che stiamo vivendo l’inflazione ha ovviamente colpito anche le uova di Pasqua e, infatti, il loro prezzo è più alto rispetto all’anno scorso. Ma dietro a questo aumento c’è una spiegazione più che logica che deriva dalla materia prima che compone il cioccolato, vale a dire le fave di cacao.

L’esperto in questione ha spigato la ragione dietro la quale si cela l’aumento dei prezzi delle uova di Pasqua e deriva dal fatto che le piantagioni di cacao in Africa stanno vivendo un periodo davvero buio. Queste piantagioni di cacao sono affette da un parassita che le sta distruggendo, andando a danneggiare le fave di cacao e facendo, così, aumentare il prezzo del cioccolato.

Uova di Pasqua, occhio alla fregatura

Di conseguenza, tutte le uova di Pasqua (indipendentemente dal marchio e dalla sorpresa) costano di più rispetto all’anno scorso. Tuttavia, non possiamo rinunciare al tipico uovo di Pasqua per celebrare sì una festività religiosa ma ormai ha preso una piega del tutto diversa (soprattutto per i bambini più piccoli).

Dato che non rinunciamo all’acquisto delle uova di Pasqua nonostante il loro prezzo sia aumentato è meglio conoscere il trucchetto per assicurarci un uovo di qualità. Per riuscire a comprare un cioccolato gustoso dobbiamo prestare attenzione ad un piccolo ma importantissimo dettaglio fornito da un preciso numero.

Il numero da tenere d’occhio

Che siano uova di Pasqua comprate in un supermercato o in un negozio artigianale, dobbiamo stare attenti ad un numero specifico che ci rivela la qualità del cioccolato che stiamo comprando. L’esperto ci invita a prestare attenzione all’elenco degli ingredienti e, soprattutto, alle proporzioni di cacao indicate. L’ingrediente fondamentale è il burro di cacao, ovvero la parte grassa, e per garantirci un buon prodotto di cioccolato dobbiamo leggere un preciso rapporto.

Un cioccolato per essere buono deve avere almeno il 25% di polvere di cacao e il 20% di burro di cacao. Nei prodotti industriali notiamo come le percentuali vengono diminuite andando ad aumentare i livelli di zucchero e parte grassa. Questo non rende il cioccolato cattivo ma di certo ne abbassa la qualità, perciò occhio a questi dati prima di comprare il vostro uovo di Pasqua.