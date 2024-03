Viva Rai2 è chiuso, Fiorello ha fatto l’annuncio ufficiale: il 27 c’è stata l’ultima puntata | Le motivazioni sono forti

Uno dei programmi televisivi più amati d’Italia è stato chiuso, l’annuncio ufficiale lo ha fatto proprio Fiorello.

Il 27 marzo è andata in onda l’ultima puntata di Viva Rai 2, il programma di grande successo che in questi anni ha portato tanta allegria, ma anche una interessante informazione, nelle case degli italiani.

L’annuncio della sospensione del programma è stata fatta proprio dal padrone di casa, Fiorello, che proprio durante l’ultima puntata ha comunicato la notizia a tutti gli spettatori dando anche le giuste e importanti motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Proprio con queste parole ha iniziato a dare la notizia che ha lasciato con il fiato sospeso tutti, “Volevamo ricordare a tutti gli affezionati del programma che mercoledì questo, dopodomani, sarà l’ultima puntata…”, e poi continua, “Fosse per noi non ce ne andremmo…”.

Viva Rai 2 ornai da diversi anni porta una buona dose di allegria nelle mattinate dei telespettatori italiani, con il suo varietà fatto di satira, rotocalchi e ospiti che si susseguono regalando momenti indimenticabili.

Arrivata la sospensione del programma

Una notizia che ha messo in allarme tutti i fedelissimi che da anni seguono Viva Rai 2 con gioia e dedizione, ma purtroppo anche le cose belle, prima o poi, hanno una fine. E questo è stato proprio il caso di Viva Rai 2 che con mercoledì 27 ha comunicato di essere sospesa. Ma le motivazioni sono arrivare subito perché le persone hanno iniziato a chiedere spiegazioni.

In molti, infatti, hanno iniziato a supporre che fosse proprio un capriccio di Fiorello ad aver portato a questa situazione, ma lo stesso ha deciso di mettere subito a tacere le voci con la solita ironia, dicendo che non è che lui più andare in Rai a fare quello che vuole. Ma quindi perché Viva Rai 2 è stato sospeso?

Le motivazioni per la sospensione di Viva Rai 2

Ci sono due importanti motivazioni che hanno portato alla necessaria scelta fatta dalla rete, prima di tutto questa è la settimana di Pasqua, di conseguenza la Rai ha fatto diversi spostamenti di programmazione e tra questi ci è rientrata pure la trasmissione di Fiorello, ma invece di saltare solo pochi giorni, la loro assenza è protratta nel tempo.

La cosa importante da sapere è che Viva Rai 2, nonostante la lunga sospensione, tornerà in onda da mercoledì 3 aprile, uno stop così lungo non per ‘capriccio’, ma perché oltre alle festività pasquali ci saranno anche dei lavori da fare, ovvero gli studi in cui viene girato il programma dovranno essere spostati per far spazio agli Internazionali di Roma di tennis al Foro Italico. Insomma, Viva Rai 2 si prende una bella pausa.