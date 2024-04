Veronica Gentili, la tremenda malattia entrata nella sua vita: una battaglia devastante | Cuore a pezzi

Veronica Gentili è sempre sorridente e professionale al massimo ma nel suo privato porta un dolore tremendo. La malattia non lascia scampo.

Molte volte dietro alla gioia e ad un sorriso smagliante si può nascondere una triste verità e un doloroso retroscena che spezza l’animo della persona interessata. Lo sa bene Veronica Gentili, giornalista ed attuale conduttrice de Le Iene che lo scorso 30 marzo si è sbottonata davanti ai telespettatori italiani riguardo ad un suo dramma privato.

La Gentili è nota per essere molto riservata e professionale e non è amante dello sbandieramento ai quattro venti della propria vita privata. Tuttavia, sabato 30 marzo Veronica è stata ospite nel talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin ed ha svelato segreti inconfessati fino ad ora. I fan della giornalista e conduttrice l’hanno sempre vista professionale, precisa ed impeccabile tanto da farla sembrare anche fin troppo fredda e distaccata.

Nessuno si sarebbe mai immaginato che la donna stesse nascondendo un dolore così tremendo che le lacera il cuore ogni giorno. La Gentili si è vista costretta ad affrontare una terrificante malattia con la quale sta facendo i conti anche oggi e che le ha lasciato il cuore a pezzi, distruggendolo continuamente giorno dopo giorno.

Una notizia che ha lasciato spiazzati tutti i presenti, compresa la collega Toffanin che non aveva la minima idea del dolore e del dramma che Veronica avesse affrontato e che ancora adesso sta affrontando. Una malattia che non lascia scampo a nessuno e che ti elimina dalla faccia della terra in poco tempo.

L’atroce destino di Veronica Gentili

Oltre alla sua elevata professionalità e alla sua serietà, Veronica nasconde un lato di sé davvero fragile e provato dal dolore e dal dramma che ha dovuto affrontare qualche anno fa ma che, ancora oggi, non la lascia in pace. Un terribile evento che la giornalista cerca sempre di nascondere durante il suo lavoro ma che, nei momenti privati, riesce ancora ad abbatterla e distruggerla.

Per fortuna, Veronica Gentili non è una donna sola e può contare sull’affetto e sul supporto sia di suo fratello che dei suoi amici, colleghi e compagno di vita. Tuttavia, la conduttrice non può più contare sull’appoggio dell’unica persona che veramente riesce a comprendere ognuno di noi, vale a dire la propria madre.

Una perdita devastante

Durante l’intervista a Verissimo, la Gentili ha parlato di diversi argomenti che sono andati dall’ambito lavorativo a quello privato e familiare e qui ha toccato il fatidico tallone d’Achille, ovvero la morte della madre. Veronica ha perso sua madre tre anni fa dopo una lunga e dolorosa battaglia contro una malattia e questo ha devastato la giornalista.

Veronica Gentili ha confessato che le dispiace di non poter condividere questo momento della sua vita con sua mamma ma è comunque fiera della donna che è diventata perché sono stati gli insegnamenti della madre Netta Vespignani ha renderla quello che è oggi. Un amore profondo quello che la giornalista prova per sua madre, anche se a 18 anni ha vissuto un momenti di conflitto con lei e questo l’ha portata ad andare in analisi per ben 10 anni offrendosi di suo spontanea volontà perché amante della psicanalisi.