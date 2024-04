Il Paradiso delle Signore, anticipazioni piccanti: i due non si trattengono più | Lo fanno davanti a tutti

Sarà una settimana piccante al Il Paradiso, i due protagonisti non si trattengono più e lo fanno davanti a tutti. Ma non è tutto…

Grandi novità per tutti gli appassionati della serie tv più seguita in Italia. Il Paradiso delle Signore, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1alle ore 16, è uno dei programmi più amati dal pubblico di telespettatori.

I fan della serie televisiva attendono con trepidazione quanto accadrà nei prossimi episodi nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 aprile a venerdì 12 aprile 2024.

Sarà soprattutto la puntata di giovedì 11 aprile ad essere tanto attesa dai telespettatori.

Cosa accadrà a Marta e Vittorio? I due protagonisti non si trattengono più, lasciando del tutto sorpresi gli altri personaggi per il loro modo di comportarsi. Ecco qualche anticipazione sulle prossime puntate che tutti stanno aspettando.

Anticipazione Il Paradiso delle Signore: cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 8 aprile a venerdì 12 aprile

Il Paradiso delle signore è una serie televisiva italiana, trasmessa sulla Rai dall’8 dicembre 2015. Giunta ora all’ottava stagione, la serie TV è molto amata da un pubblico piuttosto vasto.

In questi anni sempre più telespettatori si sono appassionati alle vicende di storie, amori, speranze e delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore dell’Italia del secondo dopoguerra.

Le anticipazioni delle puntate da lunedì 8 aprile a venerdì 12 aprile

Nella puntata che andrà in onda lunedì 8 aprile 2024, Maria Puglisi, ormai innamoratissima di Matteo Portelli, dovrà prendere una decisione per il suo lavoro dopo il viaggio a Parigi. La contessa Adelaide e Marcello Barbieri si sono riappacificato, ma Umberto non sembra essere per nulla soddisfatto della situazione. Alfredo è invece pronto ad aiutare Clara, ma a un costo troppo elevato.

Martedì 9 aprile andrà in onda una puntata particolarmente attesa dai fan. Tancredi cercherà di riconquistare Matilde, mentre Vittorio non riesce a smettere di pensare a Marta. Maria intanto sembra avere le idee ormai chiare ed è decisa a rivelare a Vito le sue vere intenzioni. Alfredo è ricattato dall’amico di Crespi, Alcide Rota, che darà il permesso a Clara di ritornare a gareggiare solo se Alfredo cederà il brevetto del cambio perfezionato da Perico.

Nella puntata di mercoledì 10 aprile Clara, scoperto il ricatto, ferma Alfredo proprio nel momento in cui sta per firmare l’accordo con Rota. Tra Umberto e Flora le cose non sembrano andare molto bene. Ciro non accoglie con favore la notizia che la figlia Vittoria vuole lasciare Vito. Giovedì 11 aprile andrà in onda la puntata più importante per Vittorio e Marta, che approfittano della partenza per motivi lavorativi di Matilde. Matteo intento chiede a Maria di trasferirsi insieme a Parigi, ma Malvezzi lo sta spiando per conto di Guarnieri. Crespi, dispiaciuto per il comportamento dell’amico Rota, consegna ad Alfredo un documento che potrebbe aiutare Clara a tornare a partecipare alle gare ciclistiche.

Nella puntata in onda venerdì 12 aprile Marta e Vittorio affrontano quanto accaduto. Conti è confuso dal bacio che c’è stato tra i due. Mentre Crespi offre un lavoro a Irene, Marcello è pronto a partire per la Germania. La puntata si chiude sulla scomparsa misteriosa di Portelli. Non resta quindi che aspettare i prossimi episodi del Paradiso delle Signore.