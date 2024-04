Enrico Papi, sbianca davanti a tutti: consumata una tragedia su Canale 5 | Vuole interrompere immediatamente

Un episodio davvero inaspettato che ha gelato tutti, Enrico Papi sbianca davanti a tutti e vuole interrompere immediatamente.

I personaggi pubblici, si sa, possono essere protagonisti non solo di eventi rilevanti e meritevoli di stima ma anche di episodi vergognosi e tragici che possono deludere profondamente il pubblico. Lo sa bene Enrico Papi che, a suo malgrado, si è visto protagonista di uno spiacevole evento capitato negli studi di un noto programma Mediaset.

Nell’ultimo appuntamento con Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, Papi è stato uno degli ospiti del pomeriggio e assieme a lui ha fatto il suo ingresso in studio anche la figlia Rebecca. La ventiquattrenne vive negli Stati Uniti d’America e il conduttore è molto fiero di sua figlia, anche se quello che è successo poco dopo potrebbe avergli fatto cambiare opinione.

Infatti, durante l’intervista è accaduto un episodio che ha fatto gelare tutti i presenti e vergognare Enrico Papi come mai prima d’ora. Rebecca Papi ha rivelato di non amare troppo le foto del padre che posta sul suo profilo social di Instagram. Tuttavia, Papi ha affermato che le sue foto a torso nudo hanno più successo di quelle vestite e quindi non smetterà di postare quel genere di scatti.

Nonostante l’imbarazzo di Enrico dovuto ‘alla strigliata’ fatta dalla figlia, questo episodio non è comparabile a quello che è successo qualche anno fa in un altro programma sempre sulle reti Mediaset. In quel caso il conduttore è sbiancato in diretta e aveva espresso il desiderio di interrompere tutto prima che finisse davvero male.

L’evento tragicamente assurdo di Enrico Papi

Durante la puntata di una trasmissione condotta da Papi qualche anno fa gli eventi hanno preso una brutta piega e il presentatore, leggendo alcuni messaggi in diretta, aveva ammesso imbarazzato di non poter più continuare. L’episodio ha gelato il pubblico a casa e quello presente in studio, mettendo in grossa difficoltà Enrico e facendolo sbiancare dalla vergogna e dall’agitazione.

L’episodio incredibile è accaduto un paio di anni fa durante Big Show, la sua trasmissione di one man show andata in onda su Canale 5 qualche anno fa. Il programma prometteva di cambiare la vita delle persone e la protagonista di quella serata, Lorena, ha vissuto questo cambiamento sulla propria pelle.

La svolta inaspettata

Durante il corso della puntata, Papi ha creato un gruppo Whatsapp con tutti i contatti registrati in rubrica del fidanzato di Lorena e tra un messaggio e l’altro risponde un certo Giulio facendo calare il silenzio tra il pubblico. Spinta dallo stesso conduttore, Lorena ha voluto esplorare la cosa dato che sembra trattarsi di un tradimento. Quando Giulio ha detto di stare aspettando il fidanzato di Lorena in hotel è scoppiato il caos. Papi non sapeva più cosa fare e preso dall’enorme imbarazzo voleva troncare la chat. Tuttavia, Lorena ha voluto approfondire di più, inalberata dall’aver scoperto il tradimento.

Quando questo Giulio ha chiamato in diretta per avere più informazioni, Lorena ha perso la pazienza e si stava per dirigere all’uscita, ma Enrico Papi l’ha fermata facendole vedere che in realtà Giulio è sempre stato Giulia Salemi, complice dello scherzo architettato dal conduttore che da mercoledì 10 aprile vedremo al timone della nuova stagione di La Pupa e il Secchione.