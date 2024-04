Principe William, “È una maleducata aggressiva”: è stressato e la aggredisce con violenza | Irriconoscibile

Per William questo è sicuramente un periodo di forte stress, la moglie Kate sta iniziando le cure contro il cancro e lui perde la brocca.

Come purtroppo sappiamo tutti, Kate Middleton ha annunciato di avere il cancro in un triste video che ha raggiunto tutto il mondo in pochissimo tempo.

Dopo l’operazione lo scorso gennaio, le condizioni di salute della principessa sono rimaste avvolte nel mistero e tanti hanno cercato di dare una risposta al silenzio dei reali. Alla fine è arrivata la spiegazione proprio da Kate in persona.

Per il principe William questo è un periodo tutt’altro che semplice: oltre a sua moglie, anche il padre è malato di tumore. William ha bisogno di rimanere vicino alla sua famiglia, ma qualcosa è andato storto.

Il forte stress ha vinto sul futuro re del Regno Unito e lo ha fatto uscire dalle staffe, tanto che è arrivato ad aggredire con violenza una persona molto vicina a lui. I sudditi sono senza parole.

La lotta di Kate

Kate Middleton ha annunciato di stare già affrontano una chemioterapia preventiva per fermare il tumore, e William sta facendo di tutto per starle vicino. Il principe non deve pensare solo a lei, ma anche ai loro figli e dimostrargli tutto il loro affetto. Lo stress è alle stelle ed è comprensibile che William stia per arrivare al limite.

Oltre a questo, ci sono anche le dinamiche famigliari difficili con suo fratello e Meghan a peggiorare la situazione. Il principe è in una situazione molto delicata e non è la prima volta che sbotta, aggredendo anche le persone vicine a lui.

Lo scontro tra il principe William e Harry

Visto il momento così difficile, tanti si sono chiesti se le cose tra il principe William e Harry si fossero finalmente appianate. I due hanno avuto uno scontro terribile e non è così semplice fare pace. Secondo notizie recenti dei tabloid britannici, sembra che William e Kate abbiano chiesto al duca e alla duchessa di andare a trovarli, ma la risposta sarebbe stata negativa. Harry non si è ancora ripreso dopo la discussione col fratello: a giudicare dalle sue parole, William avrebbe accusato Meghan di essere “maleducata e aggressiva”, e avrebbe persino aggredito il fratello.

Insomma, la questione sembra ben lontana dall’essere risolta. Le condizioni di salute di Kate potrebbero aver riavvicinato la famiglia, ma la tensione è ancora molta e certi torti non possono essere ancora dimenticati. Pur avendo dimostrato la loro vicinanza a Kate e William, Harry e Meghan non sarebbero ancora pronti per ricucire completamente i rapporti. La situazione è molto difficile e nel frattempo il popolo britannico soffre.