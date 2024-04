Alessandro Borghi, “non c’è una cura”: la malattia entrata nella sua vita | Gelo tra il pubblico

Alessandro Borghi ha parlato della tremenda malattia entrata nella sua vita che, purtroppo, non ha una cura.

Uno dei pornodivi più noti nella storia della cinematografia italiana è Rocco Siffredi e lo scorso 6 marzo è sbarcata una serie televisiva su Netflix dedicata alla sua vita, sia privata che lavorativa, intitolata Supersex. L’attore che ha vestito i panni del famoso pornodivo è Alessandro Borghi e racconterà la sua esperienza in un noto programma della Rai.

Infatti domani, martedì 9 aprile, Alessandro Borghi sarà uno degli ospiti di Belve e dovrà rispondere a tutte le domande scomode che la conduttrice Francesca Fagnani gli farà. Sappiamo bene quanto un’intervista dalla Fagnani possa essere altamente punzecchiante e, a volte, anche indiscreta ma è proprio questa la caratteristica che più descrive Belve.

Borghi avrà modo di raccontare le sue emozioni e sensazioni provate sul set e di svelare come si è sentito a vestire i panni di uno dei pornodivi italiani più famosi al mondo. Molto probabilmente l’attore romano parlerà di come sia riuscito ad entrare nella parte anche grazie al suo rapporto con il sesso e il porno.

Tuttavia, Alessandro Borghi non è solo cinema e serie tv ma è anche un uomo con una vita privata e una storia personale davvero complicata. Alessandro ha una relazione con Irene Forti e proprio grazie alla sua presenza l’attore ha scoperto di essere afflitto da una terribile malattia che non lascia via di scampo a nessuno.

La tremenda malattia di Alessandro Borghi

Dal momento che Irene è una psicologa, Borghi ha scoperto di essere afflitto da questa malattia proprio grazie a lei. Un giorno come tanti Irene Forti ha chiesto a Borghi, senza troppi giri di parole, da quanto tempo avesse i tic. Lui le aveva risposto in maniera piuttosto vaga e Irene gli ha detto che era affetto dalla sindrome di Tourette.

Ai microfoni di Bsmt (podcast di Gianluca Gazzoli), l’attore romano ha raccontato di questa malattia che lo affligge da diverso tempo e ha rivelato che “non c’è una cura” alla sindrome di Tourette. Tuttavia, Alessandro non sembra essere troppo abbattuto per questa realtà perché preferisce sapere che non c’è nessun rimedio piuttosto che non sapere nemmeno da quale tipo di malattia si è afflitti.

Sindrome di Tourette, che cos’è

Alessandro Borghi soffre della sindrome di Tourette e si tratta di un disturbo neurologico caratterizzato da diversi tipi di manifestazioni sia motorie che foniche. Inoltre, questa sindrome può essere accompagnata da altri disturbi come, ad esempio, quello ossessivo compulsivo e il disturbo da deficit di attenzione o iperattività. Le persone affette dalla sindrome di Tourette hanno tic improvvisi ed incontrollabili che intaccano il sistema motorio e quello del linguaggio.

Infatti, si possono avere degli spasmi muscolari o si possono emettere suoni involontari dalla bocca o dalla gola. Di norma, la sindrome di Tourette colpisce i bambini e gli adolescenti, soprattutto maschi, e Borghi fa i conti con questa sindrome da diversi anni. Nonostante questo, però, non si lascia abbattere e continua a fare il suo lavoro da attore che tanto ama.