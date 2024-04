Kate Middleton, sua madre rompe il silenzio: la situazione è più grave di quanto sembra | L’ultim’ora gela i sudditi

La mamma di Kate Middleton ha deciso di rompere il silenzio e parlare della situazione, è molto più grave di quello che…

Sappiamo tutti del terribile video di Kate Middleton nel quale ha annunciato la terribile notizia del suo male. Dopo alcuni mesi di silenzio, la verità è venuta a galla, anche se nessuno avrebbe voluto sentirla.

Con la regalità che la contraddistingue, la principessa ha cercato di rassicurare i sudditi britannici sulle sue condizioni, ma ha anche rivelato di aver già cominciato la chemioterapia.

Nessuno poteva immaginarsi che la situazione sarebbe potuta precipitare in pochissimo tempo: i nuovi dettagli sulla famiglia reale stanno facendo rabbrividire il mondo.

Difficile dire come andranno le cose d’ora in poi. Il problema si è allargato e adesso non si sa più come risolvere. Un vero disastro.

La salute di Kate Middleton

La notizia della neoplasia di Kate Middleton ha colpito il mondo come una pugnalata improvvisa: nessuno si sarebbe mai aspettato che la principessa stesse lottando con un male del genere. Il suo annuncio, anche se composto, ha rivelato tutta la sua paura e tristezza. Ora la famiglia è stretta attorno a lei e ora sta affrontando la situazione con la giusta riservatezza, preservando anche la privacy dei figli.

Il momento è delicato ma l’intera famiglia reale si sta impegnando affinché le cose vadano per il meglio. Adesso però è giunta una notizia spaventosa da parte dalla madre della principessa che ha aggravato la situazione. I sudditi britannici non possono credere agli ultimi aggiornamenti della famiglia.

La situazione è gravissima

Purtroppo la brutta notizia della malattia di Kate Middleton non è arrivata sola: a quanto pare i genitori della principessa hanno un debito enorme con la società Interpath Advisory. Il motivo è che la Party Pieces, l’azienda di famiglia, si è indebitata per 260 mila sterline e ora la madre di Kate non sa più come ripagare il debito. La compagnia si occupa di vendere accessori per le feste e anche se quando è stata fondata, negli anni ’90, aveva avuto un grande successo, col tempo gli affari sono peggiorati molto.

Adesso la principessa non solo deve vedersela con le sue difficoltà, ma deve anche preoccuparsi degli affari dei genitori. Non che i soldi siano un problema per lei, e probabilmente il debito verrà estinto a breve, ma il problema è che questa notizia ha messo in cattiva luce la famiglia di Kate. Questa novità proprio non ci voleva per lei: è una grossa preoccupazione in più che non avrebbe dovuto riguardarla. Speriamo che le cose si risolvano nel migliore dei modi e il prima possibile.