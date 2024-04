“È un alcolizzato!”: scoppia la bomba in casa Ferragni: Corona lo ha inchiodato davanti a tutti | Finisce molto male

Fabrizio Corona ha nuovamente sganciato una bomba sulla famiglia Ferragni, proprio lui è stato additato come alcolizzato… e non solo.

Non è di certo un periodo semplice per Chiara Ferragni: dallo scandalo del pandoro la sua vita professionale e personale ha preso pieghe inaspettate che hanno coinvolto anche le persone vicino a lei.

L’influencer è stata assente dai social per 15 giorni, un periodo molto lungo considerato che il suo lavoro si basa in larghissima parte proprio sul tenere aggiornati i propri fan sulla sua vita e la sua carriera.

Come se non bastasse, è scoppiata un’altra bomba che coinvolge una delle persone più vicine all’influencer: Fabrizio Corona è tornato alla riscossa e ha inchiodato la questione, rivelando un problema di alcol.

Purtroppo sembra che, una a una, le persone più importanti per Chiara stiano emergendo per quello che sono davvero. Al gossip non sfugge proprio nulla.

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez

Per diverse settimane i fan della coppia ha sperato che la notizia della separazione fosse solo un’indiscrezione senza alcun fondo di verità, ma purtroppo alla fine i due si sono lasciati, non senza dolore. Mentre Chiara però sembra essersi rinchiusa in se stessa, allontanandosi per un periodo anche dai social, Fedez è volato a Los Angeles per divertirsi al Coachella e approfittare per incontrare qualche vecchia conoscenza. I due stanno affrontando la separazione in modo molto diverso.

L’influencer milanese ha comunque ritrovato le forze e ha deciso di tornare a comunicare con i suoi fan, mostrandosi all’inaugurazione di una mostra a Venezia in un bellissimo vestito nero. Che sia ricominciato finalmente un periodo di felicità? A quanto pare è un po’ presto per dirlo: in famiglia Ferragni è scoppiata un’altra bomba che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Proprio lui è stato accusato di essere un alcolizzato.

“Un alcolizzato”

I problemi in casa Ferragni sembrano non finire mai, e anche Valentina, sorella di Chiara, lo sa bene. Non molto tempo fa la redazione di Dillinger, la testata di Fabrizio Corona, ha reso noto che, stando a persone molto vicine alla famiglia, Matteo Napoletano non farebbe altro che bere tutto il giorno e sperperare i soldi della fidanzata. Parliamo infatti del ragazzo di Valentina Ferragni, ormai legato a lei da più di un anno.

I suoi comportamenti fuori dalle righe non sono passati inosservati a qualcuno che ha subito riferito la notizia alla redazione di Corona, la quale poi ha sganciato la bomba sul fatto che Napoletano fosse un vero e proprio “alcolizzato”. Non ci sono ancora conferme sul fattaccio e casa Ferragni non ha commentato la notizia. Quel che è certo è che, di fronte a tutte queste brutte novità, le cose stanno diventando sempre più difficili per l’influencer e i suoi affetti.