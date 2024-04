Katia Pedrotti e Ascanio, scoppia la lite in diretta: si arrabbia e urla | Dopo 20 anni dicono basta

Katia e Ascanio hanno fatto sognare gli italiani con la loro storia d’amore nata al GF, ma dopo 20 anni qualche cosa si è rotto…

Ospiti della puntata di Verissimo, Katia e Ascanio hanno raccontato la loro vita a migliaia di italiani. O litigi e le discussioni emerse durante la trasmissione hanno messo in luce il reale legame tra la coppia.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si sono incontrati ormai venti anni fa, nel 2004, al programma televisivo italiano di genere reality, in onda su Canale 5, Grande Fratello.

Da quel giorno i due non si sono più separati. A raccontare la loro storia d’amore sono i post condivisi quotidianamente su Instagram.

In questi venti anni gli ex gieffini hanno fatto sognare gli Italiani con la loro storia d’amore. A parlarne ancora una volta sono stati proprio loro nella puntata di Verissimo.

Katia e Ascanio, un amore nato venti anni fa: i dettagli sui due ex gieffini

Dopo essersi conosciuti nei 2004, Katia e Ascanio hanno costruito insieme la loro vita e la loro famiglia. I due sono oggi genitori di una ragazza, Matilda, e di un bambino, Tancredi. Dopo Grande Fratello, Katia ha condotto alcune trasmissioni televisive, tra cui un programma a tema culinario trasmesso da Alice e Una valigia per due, insieme al marito Ascanio. Lasciato il mondo dello spettacolo, Ascanio ha intrapreso una carriera da general manager di un campo da golf, diventando consigliere della Federazione Italiana Golf.

Molto attiva su Instagram, Katia ha un blog dove parla di moda ed è spesso ospite come opinionista in televisione. Sia Katia sia Ascanio sono influencer, con quasi un milione di follower. Ma la loro vita non sempre è felice. Litigi e discussioni sono infatti all’ordine del giorno, proprio come hanno raccontato a Verissimo.

I litigi in famiglia: urla e discussioni in casa di Katia e Ascanio

Nella puntata di Verissimo, Katia è Ascanio hanno raccontato della loro vita matrimoniale. A distanza di quindici anni dal matrimonio, i due sono ancora molto uniti.

Le discussioni però sono all’ordine del giorno. Katia e Ascanio, come tutti i genitori, discutono sul modo di educare i figli, sulle decisioni quotidiane, mettendo in evidenza i pregi e i difetti che ciascuno ha. Ascanio e Katia riescono però a trovare sempre un modo per riappacificarsi. Dopo venti anni insieme, i due non esitano a dire che sono innamorati come il primo giorno che si sono incontrati.