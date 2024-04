Joe Bastianich, la caduta è gravissima: costole rotte e frattura alla clavicola | Non può più continuare

Incidente gravissimo per Joe Bastianich, due costole rotte e frattura alla clavicola, ecco cos’è successo. Soccorsi immediati.

Incidente molto grave per Joe Bastianich. Concorrente dell’Isola dei Famosi, il ristoratore ed ex giudice di MasterChef Italia ha riportato una frattura alle costole e alla clavicola.

L’amato giudice di Master Chef, che proprio nel 2024 ha partecipato come concorrente alla diciottesima edizione de L’isola dei famosi, è rimasto coinvolto in un grave incidente.

Pronto a tornare a rivestire il ruolo di giudice della tredicesima edizione del cooking show, Joe Bastianich dovrà rimandare almeno per il momento i suoi impegni nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Clavicola rotta e frattura delle costole: questo il responso medico del giudice italo americano. Ecco dunque quanto è accaduto a Joe Bastianich.

Cosa è accaduto a Joe Bastianich, l’imprenditore e personaggio televisivo italo americano: i dettagli sulla vicenda

Joseph Bastianich, chiamato semplicemente Joe, è nato a New York nel settembre del 1968, da genitori italiani esuli istriani. Oggi Bastianich è un imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione.

Tra i molteplici programmi a cui ha partecipato vi sono il reality nel Pechino Express (nell’edizione del 2023), vincendolo in coppia con l’amico Andrea Belfiore, e l’Isola dei Famosi, alla quale ha partecipato come concorrente proprio nell’edizione di quest’anno.

L’incidente che ha coinvolto Joe Bastianich: ecco cosa è accaduto al giudice di Master Chef e concorrente dell’Isola dei Famosi

Dopo la partecipazione a MasterChef Italia, l’imprenditore italoamericano è riuscito a conquistare un vasto pubblico di telespettatori. La sua autoironia e il suo spirito di avventura lo hanno guidato in tutte le imprese della sua vita. La stessa ironia compare nel post condiviso su Instagram, nel quale Joe Bastianich ha postato una foto in cui mostra la radiografia accompagnata dalla didascalia “epic crash“.

Come ha raccontato lui stesso, Joe è caduto durante un’escursione sul monte Zoncolan vicino Udine, in Friuli Venezia Giulia. L’incidente ha portato all’imprenditore la rottura di due costole e la frattura alla clavicola. Per fortuna il pronto intervento dei medici, l’intervento e tanta riabilitazione hanno permesso a Bastianich di riprendersi. Adesso, a quasi dieci anni dall’episodio, lo chef italo americano ha di quella esperienza solo un brutto ricordo. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, la strada per Joe Bastianich sembra tutta in salita.