Uomini e Donne, indiscrezione delle registrazioni: addio a Ida lei lo ha smascherato con l’altra | Succede in studio

Sono uscite alcune indiscrezioni pesantissime sulle prossime piuntate di Uomini e Donne, per Ida è un addio al trono dopo il duro colpo.

Il dating show più amato e seguito di Canale 5 riesce sempre a sorprendere i telespettatori e a tenerli incollati al piccolo schermo per scoprire i futuri avvenimenti. In questi giorni le indiscrezioni stanno piovendo addosso a Ida Platano che ha vissuto il periodo del trono di Uomini e Donne invasa da moltissimi dubbi riguardo i suoi corteggiatori.

La donna, infatti, dovrebbe scegliere tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano ma date le ultime indiscrezioni pare proprio che Ida potrebbe dire addio per sempre al trono. Durante il corso di questa edizione, la Platano si è lamentata più volte del fatto di percepire poco interesse nei suoi corteggiatori e adesso che ne sono rimasti solo due sembra che la situazione non sia cambiata.

In una delle ultime registrazioni, Ida ha mostrato la volontà di lasciare il trono ma la padrona di casa, Maria De Filippi, l’ha invitata a riflettere meglio su questa decisione. Dopo aver scoperto i forti dubbi della donna, Mario Cusitore è andato a trovarla in camerino, mentre Pierpaolo Siano è andato direttamente nella città in cui risiede Ida, ovvero Brescia.

Pare proprio che questo gesto estremo compiuto da Pierpaolo abbia smussato un po’ qualche angolo della Platano che, forse, potrebbe pendere un pochino di più verso questo cavaliere. Cusitore, invece, ha commesso un errore che gli è costato parecchio e che credeva nessuno lo avrebbe scoperto ma Ida l’ha beccato e adesso pretende delle spiegazioni.

L’errore di Mario

Ida Platano ha chiesto a Mario Cusitore di dirle il cognome della ragazza con la quale il cavaliere si sarebbe avvistato ma lui ha rifiutato categoricamente. Non solo, Cusitore avrebbe dato una sorta di ultimatum a Ida, ovvero che la donna avrebbe dovuto credergli sulla parola altrimenti dovrebbe mandarlo via e, quindi, elimianrlo per sempre.

Dato l’atteggiamento di Mario e di Pierpaolo, Ida non è ancora decisa su quale scelta fare e sta mettendo il bilico la sua situazione e quella del suo trono. I fan del programma non hanno la minima idea di chi possa scegliere la Platano e, dati gli avventimenti, probabilmente nemmeno lei sa cosa fare davvero.

L’assenza di Ida Platano

Nonostante il gesto di Siano di andarla a trovare a Brescia, Ida è ancora in alto mare riguardo alla scelta che dovrebbe fare di uno o l’altro corteggiatore. Questo perché fin da subito la donna non si è mai sentita davvero corteggiata e ha sempre creduto che i suoi cavalieri fossero relativamente interessati a lei.

Per queste ragioni, Ida Platano ha deciso di non presentarsi in studio sottolineando la sua perdita di fiducia nei confronti sia di Mario Cusitore che di Pierpaolo Siano. Dopo che Ida Platano non si è presentata nello studio di Uomini e Donne, anche i suoi cavalieri Mario e Pierpaolo hanno deciso di abbandonare lo studio.